© pressphoto (Archiv)

Destoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain an huet an der 83. Minutt den 2:1 fir Pau markéiert an domadder déi dräi Punkte geséchert. Fir Pau ass et déi éischt Victoire an dëser Saison. No 7 Spilldeeg steet de Veräin vum Lëtzebuerger mat 6 Punkten op der 16. Plaz.An der Ligue 2 a Frankräich huet Troyes mamzu Le Havre 1:1 gläich gespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain. No 8 Spilldeeg huet Troyes 7 Punkten.