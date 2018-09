© RTL Télé Lëtzebuerg

No enger ganz staarker Leeschtung hu sech d'Sarah de Nutte (ER 25) an d'Nia Xia Lian (ER 10) e Samschdeg de Moie kloer mat 4:0 (11,5,7,9) an der Véierelsfinall géint den Duo Li Jie a Li Qian behaapt. D'Lëtzebuergerinne stinn domadder op der EM am Dëschtennis an der Halleffinall.E Samschdeg um 16.15 Auer kréien d'Sarah de Nutte an d'Nia Xia Lian et mat der Däitscher Koppel Nina Mittelham (ER 16) a Kristin Lang (ER 60) ze dinn. D'Dammen aus Däitschland hate sech an der Véierelsfinall iwwerraschend mat 4:3 géint d'Rumäninnen Elizabeta (ER 3) Samara an Bernadette Szocs (ER 4) duerchgesat.D'Sarah de Nutte an d'Ni Xia Lian hu mat der Participatioun an den Halleffinalle scho Bronz sécher gewonnen.