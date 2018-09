Um Samschdeg stoung an der Bundesliga de 4. Spilldag um Programm.

Hoffenheim - Dortmund 1:1

An der éischter véierel Stonn waren d'Gäscht am Match tëscht Hoffenheim an Dortmund déi dominant Ekipp. Déi éischt grouss Chance war an der 18. Minutt allerdéngs fir Hoffenheim, mee de Bittencourt krut de Ball net laanscht de Bürki.Duerno ass Hoffenheim méi stäerk ginn an huet Dortmund ëmmer erëm zu Feeler gezwongen. An der 44. Minutt war et dunn de Joelinton, deen no enger flank vum Zuber un de Ball koum ass. De Stiermer vun Hoffenheim leet sech de Ball an de Strofraum, rutscht beim Schoss nach aus, mee de Ball lant trotzdeem am Filet vum Bürki an soumat stoung et 1:0.An der 50. Minutt konnt de Bicakcic fir Hoffenheim per Kapp op 2:0 erhéijen. De Gol gouf kuerz duerno allerdéngs erëm oferkannt, dëst nodeems den Arbitter per Videobeweis op Abseits vum Kramaric entscheet hat, deen d'Flank geschloen hat. Et ass also nach beim 1:0 bliwwen.An der 76. Spillminutt huet de BVB dann an Ënnerzuel misse weiderspillen. Den Diallo konnt am Laf mam Kramaric net mathalen an huet den Kroat um Trikot festgehale. Als leschte Mann huet den Defenseur dunn déi rout Kaart gesinn.An Ënnerzuel ass et Dortmund dann awer nach gelongen, an der 84. Minutt den 1:1 ze schéissen. De Reus konnt vun engem Feeler an der Defensiv vun Hoffenheim profitéieren an hat de ball an d'Mëtt op de Pulisic gespillt, deen den 1:1 markéiere konnt.Um Enn ass et beim 1:1 bliwwen.

Hertha - Mönchengladbach 4:2

Am Match tëscht Hertha BSC Berlin a Borussia Mönchengladbach waren et d'Männer aus der däitscher Haaptstad, déi no 20 Minutte besser an de Match koum sinn.No engem Foul vum Stark um Johnson gouf et an der 28. Minutt allerdéngs Eelefmeter fir Gladbach, deen den Thorgan Hazard sécher zum 1:0 verwandele konnt.Nëmmen 1 Minutt méi spéit konnt den Ibisevic no enger Flank vum Plattenhardt de verdéngten 1:1 mam Kapp schéissen. An d'Hertha ass weider um Drécker bliwwen.An der 34. Minutt konnte si och verdéngt a Féierung goen, dëst no enger preziser Flank vum Dilrosun op de Lazaro, deen nëmme nach misst de Kapp dohin halen an et stoung 2:1 vir d'Hertha.Gladbach ass dunn mat vill Schwong aus der Paus komm, ma et waren d'Männer aus der Haaptstad, déi duerch den Ibisevic op 3:1 erhéije konnt. De Kalou spillt de Ball no engem Konter prezis op den Ibisevic, deen de Ball just nach an de Filet drécke misst.An engem Match mat vill Tempo an ville Golchance konnten d'Gladbacher an der 67. Minutt erëm erukommen. Den Plea konnt no enger staarker Flank vum Herrmann zum 2:3 akäppen.An et war genau sou weider gaangen. An der 73. Minutt war et den Duda, deen erëm fir den 2-Goler-Viirsprong fir d'Hertha gesuergt hat an den 4:2 no enger gudder Virlag vum Lazaro erziele konnt.Um Enn bleift et an engem gudde Match bei der 4:2-Victoire fir Berlin, déi domat uewen an der Tabell mat drubleiwen a bis den Owend de Leader vun der Bundesliga sinn.

Wolfsburg - Freiburg 1:3

Beim Duell tëscht Wolfsburg a Freiburg war et de Roland Sallai, deen de Ball no engem schéinen Ugrëff iwwert déi riets Säit vum Terrazino a Kübler um 5-Meter-Raum op de Kapp krut, an no 7 Minutten den 1:0 fir Freiburg schéisse konnt.An der 21. Minutt krut den FC Freiburg dunn no engem Foul vum Steffen um Sallai zu Rescht een Eelefmeter zougesprach, deen de Koen Casteels nach hale konnt, beim Noschoss vum Petersen hat en dunn awer keng Chance méi an soumat stoung et 2:0 fir Freiburg.An der 51. Minutt konnt Freiburg de Score op 3:0 erhéijen. No enger pass an de Laf vum Waldschmidt war et den Frantz, deen aus 14 Meter de Casteels iwwerwanne konnt.An der 61. Minutt ass dunn awer erëm bëssen Hoffnung op Wolfsburger Säit opkomm nodeems den Mehmedi no enger Pass vum Weghorst aus spatzem Wénkel op 1:3 verkierze konnt.Et bleift awer bis zum Enn beim 3:1 fir Freiburg, déi domat déi éischte Victoire an der Bundesliga feiere konnten.

Augsburg - Bremen 2:3

De Max Kruse konnt beim Match tëscht Augsburg an Bremen an der 34. Minutt den éischt Gol vum Match schéissen, dëst no enger Flank vum Kainz op den 2. Potto wou de Kruse dunn kee Problem méi hat, de Ball an de Filet ze käppen.Nëmmen 2 Minutte méi spéit war et den Eggestein, deen duerch een Distanzschoss aus ronn 21 Meter fir den 2:0 suerge konnt.An der Nospillzäit vun der 1. Halschent konnt de Koo mat engem flotte Schoss fir Augsburg op 1:2 verkierzen.An der 47. Minutt konnt Augsburg dann och den Ausgläich schéissen.De Philipp Max konnt kuerz no der Halbzeit no enger Flank vum Andre Hahn aus ronn 7 Meter per Volley ofzéien an huet dem Pavlenka am Gol vu Bremen keng Chance gelooss an konnt den 2:2 schéissen.No engem Feeler vum Giefer am Gol vun Augsburg, deen e luese Ball net festhale konnt war et den Davy Klaassen deen de Ball an den eidele Gol drécke konnt.Domat wënnt Bremen um Enn duerch ee Feeler vum Giefer mat 3:2 géint Augsburg.

Nürnberg - Hannover 2:0

No engem schwaache Start vu béiden Ekippen koum et an der 25. Spillminutt zu enger ëmstriddener Situatioun. Nodeems den Esser am Gol vun Hannover de Schoss vum Misidjan aus 3 Meter net festhale konnt, war et den Ishak, deen den Ball am Gol versenke konnt. De Gol gouf allerdéngs net ginn, dëst nodeems den Arbitter de Videobeweis zu Hëllef geholl hat.Nëmme 4 Minutte méi spéit stoung den Arbitter erëm am Mëttelpunkt an hat nom 2. Videobeweis vun der Partie op Fräistouss fir Nürnberg entscheet. Zousätzlech gouf et déi rout Kaart fir den Albornoz vun Hannover.et huet duerno awer bis déi 75. Minutt gedauert bis Nürnberg eppes aus der Iwwerzuel maachen konnt. No enger Flank vum Knöll huet den Anton probéiert ze klären an huet de Ball an den eegene Gol deviéiert.2 Minutte méi spéit ass et de Knöll dann selwer, deen no enger Pass vum Ishak aus 4 Meter markéiere konnt an fir den 2:0 suerge konnt.Um Enn war den agewiesselte Knöll de mann vum Match an wënnt mat Nürnberg mat 2:0 géint Hannover.

Schalke - Bayern

18.30 Auer