Premier League:

Um 6. Spilldag an der Premier League war de klore Favorit aus Manchester zu Cardiff op Besuch. Manchester City huet vun Ufank un gewisen, dass si näischt wëllen ubrenne loossen an sinn an der 32. Minutt och verdéngt mat 1:0 a Féierung gaangen. No enger Pass an de Strofraum vum Bernardo Silva war et de Sergio Aguero deen de Ball laanscht de Golkipp an de Filet schéisse konnt.Kuerz duerno an der 35. Minutt konnt de Bernardo Silva op 2:0 erhéijen, dëst no enger super Flank vum Leroy Sané.Virun der Halbzeit war d'Entscheedung dunn och u sech scho gefall. An der 44. Minutt ass et den Ilkay Gündogan, deen mat engem kadréierte Schoss vum 16-Meter-Raum fir den 3:0 gesuergt hat.Nom Wiessel huet Manchester City säi Virsprong wieder ausgebaut. No 67 Minutte konnt de Riyad Mahrez no engem Pass vum staarke Gündogan op 4:0 erhéijen, éier den Algerier kuerz viru Schluss an der 89. Minutt mat sengem 2. perséinleche Gol vum Dag fir de Schlusspunkt gesuergt hat. Um Enn verléiert Cardiff City kloer mat 0:5 géint Manchester City.Och hei setzt sech de Favorit aus Liverpool sécher duerch a bleift an der Premier League ongeschloen. No 10 Minutten ass d'Ekipp vum Jürgen Klopp mat 1:0 a Féierung gaangen, dëst no engem Schoss vum Shaqiri, deen awer vum Wesley Hoedt onglécklech an den eegene Gol deviéiert gouf.An der 21. Spillminutt erhéicht de Joël Matip mat engem Kappball op 2:0, éier de Mohamed Salah an der Nospillzäit vun der éischter Halschent de Ball zum 3:0 am Filet vun Southampton konnt ënnerbréngen.An der 2. Halbzeit huet Liverpool de Virsprong verwalt an wënnt um Enn souverän mat 3:0 géint Southampton.Manchester United léisst am Géigesaz zu deenen aneren Toppveräiner aus der Premier League Punkte leien.Géint Wolverhampton war et de Fred, deen no enger Pass vum Paul Pogba de Favorit mat 1:0 a Féierung brénge konnt.An der 51. Minutt huet de João Moutinho no enger gudder Pass vum Raùl Jiménez net laang iwwerluecht an de Ball mat engem Direktschoss am Gol vum David de Gea ënnerbruecht.Um Enn bleift et beim 1:1 tëscht Manchester United a Wolverhampton.18.30 Auer

Ligue 1:

An der franséischer Ligue 1 bleift den OSC Lille weider um Leader PSG drun. No engem Corner an der 10. Minutt vum Thiago Mendes ass et de José Fonte deen mam Kapp fir den 1:0 fir Lille gesuergt huet.An der 68. Minutt kann den Nanitamo Ikone no enger staarker Pass op 2:0 fir den OSC Lille erhéijen.De Kalifa Coulibaly kann an der 82. Spillminutt just nach op 1:2 verkierzen.Soumat bleift et um Enn bei der 2:1-Victoire fir Lille.20.00 Auer

Serie A:

La Liga:

