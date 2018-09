© Val Wagner

Um Samschdeg stoung am Lëtzebuerger Handball den 2. Spilldag vum Championnat um Programm.

Hären:

D'Red Boys si besser an de Match koum a waren an den éischte 15 Minutten déi besser Ekipp. Duerno huet sech den HB Diddeleng awer erkritt, sou dass et no 20 Minutten 10:11 fir den HB Diddeleng stoung.Bis zur Halschent konnten déi Diddelenger hire Virsprong weider halen a louchen an der Paus mat 16:14 zu Déifferdeng a Féierung.An enger hektescher Partie huet et zäitweis gutt fir Diddeleng ausgesinn, dëst well si beim Stand vun 23:20 zu hire Gonschten och nach eng duebel Iwwerzuel haten. Dësen Avantage konnte si awer net richteg ausnotzen, an no der rouder Kaart fir den Ilic konnten déi Déifferdenger 4 Minutte viru Schluss op 25:25 ausgläichen a souguer kuerz duerno mat 26:25 a Féierung goen.Um Enn ka sech Diddeleng awer erëm zréckkämpfen a wënnt um Enn knapp mat 28:27 zu Déifferdeng.Ugefouert goufen déi Diddelenger vum Wirtz, hirem Kapitän, dee mat 9 Goler am beschten um Terrain getraff huet.Zu Bierchem war et ee ganz equilibréierte Match. Keng vu béiden Ekippe konnt sech ofsetzen, sou dass et no 16 Minutten och 7:7 gläich stoung. Bis d'Paus ass et och bei deem ausgeglachene Match bliwwen, sou dass sech keng Ekipp ee Virsprong vu méi wéi engem Punkt konnt erausspillen an de Champion vu Käerjeng mat 13:14 knapps hanne louch.Bierchem konnt virun allem defensiv net glänzen a 4 Minutte virun Schluss louch Käerjeng och verdéngt mat 33:27 vir. Um Enn konnt sech Käerjeng mat 37:29 zu Bierchem duerchsetzen.Den HB Péiteng war an der éischter véierel Stonn besser an de Match komm a konnt sech mat 6:4 no 14 Minutte ee liichten Avantage erausspillen. Duerno hunn d'Haushäre vun Dikrech och an de Match fonnt a konnte sech ëmmer méi vu Péiteng ofsetzen, sou dass et no 30 Minutten 17:12 fir Dikrech stoung.Den HB Péiteng huet et an der 2. Halschent net méi fäerdeg bruecht, den Ecart ze verklengeren, sou dass et um Enn eng kloer 34:25-Victoire fir déi Dikrecher ginn ass.

Dammen: