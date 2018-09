© Shari Schenten

Um Samschdeg stoung am Lëtzebuerger Basket den éischte Spilldag um Programm.

Hären:

Um éischt Spilldag am Basket war d'Sparta op Besuch beim Opsteiger Racing. D'Haushären sinn hei besser an d'Partie komm a waren nom éischte Véierel mat 26-14 a Féierung.Och duerno war de Racing déi bestëmmend Ekipp a louch an der Halschent mat 19 Punkten mat 50 op 31 fir.Am drëtte Véierel ass d'Sparta dann erëm bësse méi no erukomm, mee de Racing ass mat engem Ecart vun 13 Punkten op d'Sparta mat 61:48 a de leschte véierel gaangen.Déi lescht 10 Minutte huet sech den Opsteiger vum Racing d'Féierung net méi huele gelooss a wënnt um Enn bëssen iwwerraschend mat 84:70 géint d'Sparta.Beschte mann um Terrain war beim Opsteiger de Scott Morton, deen 32 Punkte verzeechne konnt.An der Fiels huet den HB Esch sech fréi ofgesat an louch no 5 Minutte mat 11:4 vir. Och duerno huet sech net vill un der Féierung vun Esch geännert an nom éischte Véierel stoung et domat 24:13 vir de Basket Esch.D'Arantia aus der Fiels krut sech virun der Halbzeit net méi aus dem Réckstand gerappt, an sou stoung et an der Halbzeit 31:45.Nodeems sech de Basket Esch am 3. Véierel weider ofsetze konnt ass et mat engem Score vun 45:68 an de leschte Véierel gaangen.Um Enn bleift et och bei enger zimlech klorer Defaite fir d'Fiels, dëst mat engem Schlussresultat vun 69:87.Diddeleng ass ganz staark an de Match komm a konnt déi éischt 6 Punkte vum Match verzeechnen. D'Musel Pikes sinn dësem Réckstand dann och iwwert dee ganzen éischte Véierel hannendru gelaf a sou stoung et 18:22 nom éischte Véierel.Am zweete Véierel sinn d'Musel Pikes net méi un Diddeleng erukomm och wann se den Ecart bis zur Halschent op nëmme nach 4 Punkte reduzéiere konnten an et mat engem Score vun 36:40 an d'Halbzeit gaangen ass.No der Halschent huet den T71 Diddeleng méi opgedréint a konnt sech am drëtte Véierel mat 66:55 ofgesat.Ugefouert vun engem gutt opgeluechten Tom Schumacher, deen 30 Punkte maache konnt, wënnt den T71 um Enn mat 84:81 géint d'Musel Pikes.D'Musel Pikes verléieren also um Enn nach zimlech knapp mat 81:84 géint Diddeleng.De Favorit vu Steesel huet doheem näischt ubrenne gelooss a louch nom éischte Véierel schonn däitlech mat 28:13 a Féierung.D'Kordall Steelers haten net vill Chance fir géint Steesel, déi vun hiren 2 Amerikaner ugefouert goufen,unzekommen, ma si hunn et awer fäerdeg bruecht fir de Réckstand zur Halschent op 34:48 ze stabiliséieren.An der 2. Halschent huet Steesel awer näischt méi ubrenne gelooss an konnt sech nom véierte Véierel däitlech mat 101:72 duerchsetzen.

Dammen: