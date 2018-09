© Yannick Zuidberg

E Samschdeg goufe 4 Partië vun den 1/32-Finallen an der Coupe de Luxembourg gespillt.Bäerbuerg (D1)(ND) 0:3 n.VD'Jeunesse hat vun Ufank u méi vum Match, ma dem Tabelleleader aus der BGL Ligue huet et an der Offensiv uerdentlech u Kreativitéit gefeelt. Den zweetleschten aus dem 2. Bezierk an der 1. Divisioun huet sech gréisstendeels hannendra gestallt a si hunn op Konterattacke gelauert an där sollte si der och e puer kréien, ma hei hu si allkéiers ze laang gewaart oder ze onpräzis Passen an d'Déift gespillt. Déi bescht Geleeënheet vun der Lokalekipp hat den Daniel Contrino an der 49. Minutt, ewéi hie praktesch eleng op den Ivesic am Escher Gol gelaf ass, allerdéngs huet de Kapitän vu Bäerbuerg de Ball laanscht de Gol geschoss. An der Schlussphas huet d'Jeunesse dunn nach zweemol de Potto getraff, eragoe sollt de Ball awer net, esou dass et an d'Verlängerung gaangen ass. An der 99. Minutt war et hei dunn den 1:0 fir d'Jeunesse duerch de Luisi, deen no enger Flank vum Lapierre nach just huet missen de Fouss dohinner halen. Uschléissend konnten den N'Diaye an de Pedro allebéid nach ee Fräistouss eraschéissen, esou dass et mat engem 3:0 op en Enn goung.Stengefort (D1) -(ND) 0:1Käerch (D2) -(EP) 2:7Biwer (D2) -(EP) 0:4