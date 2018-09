© pressphoto (Archiv)

Bäerbuerg -3:6Duerch zwou Victoirë vum Mirko Habel géint den Traian Ciociu an den Evgheni Dadechin an der ganz iwwerraschender Victoire vum Ronny Zeimes géint de Kevin Kubica huet Bäerbuerg et bis bei den Tëschestand vun 3:3 spannend gemaach. Duerno gouf et dunn awer dräi Néierlagen, sou datt d'Victoire mat 6:3 un Iechternach gaangen ass. Fir den Arlindo de Sousa gouf et bei den Iechternacher e gelongen Optakt. Hien huet seng zwee Eenzel an och den Dubbel mam Ciociu gewonnen.Bascharage -3:6Opgrond vun der Blessure vum Egle Tamasauskaite hat Bascharage keng Chance géint Éiter/Waldbriedemes. Wärend den éischte 6 Eenzel huet een nawell gutt matgehalen an et huet een eréischt beim Tëschestand vun 3:3 misse lassloossen. Bei Bascharage huet d'Lena Grein eng gutt Leeschtung bei hirer Première an der BDO League gewisen.