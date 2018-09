Luxembourg Open Championships, esou heescht d’Danzveranstaltung, déi dëse Weekend am Centre Atert zu Bartreng vun der Lëtzebuerger Danzsport-Federatioun organiséiert gouf. D’Luxembourg Open bidden Danzsport an de Standard Dänz ( Walz z.B.) an an der Danse Latine ( Samba etc) - an dat op héchstem Niveau.



40 Natiounen, 700 Dänzer, domat ass de Luxembourg Open ee vun de 4 gréissten Danzsportmeetingen an Europa.



Ee Video-Reportage vum Régis Thill.



LINK: Flott Andréck vum Val Wagner