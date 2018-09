© ATP / Arthur Thill

Das letzte Rennen der Saison 2018 ist Geschichte. Hier ist das Ergebnis vom zweiten Lauf auf dem #Hockenheimring. Alle Ergebnisse bei https://t.co/BDVcRIyaA3 #CarreraCupDE #Porsche #racecam pic.twitter.com/c3VQXtmVLK — Porsche Carrera Cup Deutschland (@CarreraCupDE) September 23, 2018

Um Samschdeg ass den Dylan Pereira an der 1. Course vum Weekend um Hockenheimring de 5. ginn. De Lëtzebuerger hat e Réckstand vun 12,62 Sekonnen op de Gewënner Thomas Preining aus Éisträich.Um Sonndeg ass déi 4. Plaz fir de Pereira erausgesprongen. HEI war d'Course däitlech méi enk an de Lëtzebuerger hat nëmmen ee Réckstand vun 3,2 Sekonnen op den Thomas Preining, deen op en Neits gewanne konnt.Den Thomas Preining gewënnt um Enn souverän de Porsche Carrera Cup Däitschland. Hie kënnt op 254 Punkten. Um Podium stoungen nach den däitsche Michael Ammermüller mat 222 Punkten an den Hollänner Larry ten Voorde mat 154 Punkten.Den Dylan Perreira gëtt an der Gesamtwäertung de 5. mat 100 Punkten. De Lëtzebuerger huet no 14 Courssen an der Rookie-Wäertung d'Nues vir.