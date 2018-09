E Sonndeg goufen trotz stiermesche Konditioune weider Partien an der Coupe de Lëtzebuerg gespillt. Hei d'Resultater am Iwwerbléck.

Hei e puer Resultater vum Sonndeg erausgepickt:Déifferdeng war op Besuch zu Wäisswampech an hat am Norde vum Land Krämpes, eng Ronn weider ze kommen. D'Goler fir den FCD03 hunn de Siebenaler an den Oukache geschoss.De Match gouf um 18:15 ugepaff.De Match gouf um 18:00 ugepaff.