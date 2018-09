© ATP

Premier League

West Ham - Chelsea 0:0



D'Hammers kënne beim 6. Spilldag vun der Premier League ee Punkt géint den FC Chelsea am Londoner Olympiastadion halen. Chelsea konnt aus hirem héije Ballbesëtz kee Kapital schloen, se bleiwen awer weiderhin op Plaz 3 an der Tabell.



Arsenal - Everton 2:0



Een anere Londoner Veräin konnt iwwerdeems weider dräifach punkten. An Zäit vun nëmmen dräi Minutte konnt de Lacazette an der 56. an den Aubameyang an der 59. markéieren. Bei zwee Goler sollt et an dëser Partie dann och bleiwen.



La Liga

Villareal - Valencia 0:0



Levante - Sevilla 2:6



Den FC Sevilla iwwerrennt Levante beim 5. Spilldag vun der La Liga a wënnt géint Levante 6:2 auswäerts.



Seria A

Bologna - AS Roma 2:0



Batter Defaite fir d'Roma géint Bologna. D'Réimer, déi jo nach an der leschter Champions League Saison an der Halleffinall stoungen, kommen net esou richteg an d'Gäng.



AC Milan - Bergamo 2:2



Den AC mécht iwwerdeems och keng gutt Operatioun. D'Mailänner kommen doheem géint den Noper vu Bergamo net iwwer een 2:2-Gläichspill eraus.



Torino - Neapel 1:3



Ligue 1

Rennes - PSG 1:3



De PSG hat an der Woch eng zolidd op d'Ouere kritt, wéi si zu Liverpool an der Champions League enttäuscht haten. Och géint Rennes waren si an den Ufanksminutten net gutt an de Match komm a louchen tëschenduerch mat 1:0 hannen. Duerno hunn si awer opgedréint a konnten um Enn nach d'Victoire mat Heem huelen.



Bundesliga

Frankfurt - Leipzig 1:1



D'Punkten tëschent zwee direkte Konkurrente gi bei der Sonndespartie tëscht der Eintracht an RB mat engem 1:1 gedeelt.



Leverkusen - Mainz 1:0