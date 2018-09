Lion Cup Karate: Kimberly Nelting kroopt sech Bronze (23.09.2018) Beim internationalen Tournoi zu Stroossen huet d'Kimberly Nelting bei staarker Konkurrenz openeits op sech opmierksam gemaach.

Vun e Freideg bis e Samschdeg gouf an der Stroossener Karate-Hal an der Karatedisziplin Kumite ëm d’Medaile gestridden. An der Kategorie bis 59 Kilo, war mam Kimberly Nelting dann och déi grouss Lëtzebuerger Hoffnung am Asaz. An den zwee éischten Kämpf konnt sech d’Karateka vu Nidderaanwen dann och souverän géint hier Géignerinnen duerchsetzen. Kämpf, déi bis an déi leschte Sekonnen animéiert waren.

Am 3. Kampf sollt déi 17 Joer al Nowuess-Sportlerin allerdéngs eng Defaite géint déi staark Fransousin Assia Oukhattou astiechen, esou datt et an de Repechage goung. An deem Repechage huet d’Hollännerin Melissa Van Oudenaarden op d’Lëtzebuergerin gewaart. E Kampf wou d’Kimberly Nelting dann och alles aus sech erausgeholl huet an d’Nerven behalen huet, fir um Enn mat 3:0 ze gewannen.



Bewäert ginn iwwregens bei esou Kämpf d’Varietéit vun den Techniken, grad esouwéi d’Präzisioun an d’Propretéit vun de Beweegungen.



An och am 5. a leschte Kampf, wou et ëm déi 3.Plaz goung, sollt d’Junior-Weltmeeschterin kuerze Prozess maachen an hir franséisch Géignerin Natanaele Flamand ferm ënner Drock setzen. Ëmmer nees huet d'Kimberly Nelting mat präzise Beweegungen hir Géignerin touchéiert.



Um Enn gewënnt d’Junior-Weltmeeschterin mat 4:0 a kroopt sech domadder déi 3.Plaz, dat ebe bei staarker internationaler Konkurrenz. Dem Kimerly Nelting säi Papp, deen de Gros vun de Kompetitioune suivéiert, war dann och mat deem exzellente Resultat méi ewéi glécklech.



Wéinst enger Verletzung konnt d’Jenny Warling, eng weider grouss Hoffnung, net beim Lion Cup präsent sinn. Virun allem bei de Lëtzebuerger Nowuess-Sportler sinn awer gutt Resultater erausgesprongen. Zum Beispill huet den David Marques an der Kategorie bis 76 Kilo eng 5. Plaz gemaach. Deemno zitt een e positiven Bilan, esou de Lëtzebuerger Nationaltrainer. D’Haaptzil fir de Gros vun den Nowuess-Sportler si Junior an Cadet-Europameeschterschaften d’nächst Joer an Dänemark. An och do wëll een nees ëm d’Medaile kämpfen.