Steel Run (23.09.2018) Zu Déifferdeng sinn e Sonndeg 1001 Leefer un den 10 km laange Parcours gaangen.

38 Minutten an 38 Sekonnen esou housch d'Zäit vum éischtplatzéierte bei den Hären. Et war de Cabral Nelson, deen als éischt iwwer d'Ligne d'Arrivée gelaf ass. Hannert him op déi 2. Plaz kënnt de Sven Remakel, dat knapps just ënner 20 Sekonne virum 3. Dan Thuy.