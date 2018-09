Sportkeelen (23.09.2018) Porte-Ouverte am Keelesportzenter zu Péiteng

De ganzen Dag iwwer konnte jonk an al sech zu Péiteng am Sportkeelen ausprobéieren. D'Keelespillen huet zu Lëtzebuerg eng laang Traditioun an d'Ouverture vum nationale Keelesportzenter 2012 huet dozou gefouert, datt och nees méi Jonker de Wee op d'Keelebunn fonnt hunn.



Mat der Jugendnationalekipp konnt Lëtzebuerg rezent op der Weltmeeschterschaft 7 Bronzen an 1 Sëlwermedaile gewannen. Fir esou gutt Resultater ze maachen, muss och vill un der richteger Technik geschafft ginn. Well d'Holz vun der Bunn schafft, ass et ëmmer nees eng Erausfuerderung, fir déi richteg Taktik ze fannen. Den aktuelle Lëtzebuerger Champion Nelson Pinto kennt do nëmmen eng an dat ass Attackéieren.



Am nationale Keelesportverband sinn se natierlech houfreg op déi international Leeschtunge vun hire Sportler a si wëssen, datt de Wee fir ganz un d'Spëtzt dacks nëmmen iwwert d'Ausland méiglech ass.



Fir e gudde Keelesportler ze ginn, brauch en dem Berto Bargagna no, virun allem Gedold. Et soll awer och Spaass maachen, de Rescht kënnt da vum selwen. E bësse sportlech soll een awer och sinn, well 120 Klatzen ze geheien, ass schonn ustrengend.



Sportkeelen ënnerscheet sech dann och ferm vum Keelen an der Wirtschaft, esou de President vun der Keelesport-Federatioun. Et brauch een als éischt mol eng Anlag mat op d'mannst 4 Bunnen, op deenen all Sportler da jee 30 Klatze geheie muss an dat mat verschiddene Schneiden.



Den Dag gouf ofgeschloss mat enger Challenge tëschent de Südgemengen, wou d'Gemeng Suessem hiren Titel vun 2012 verdeedege konnt.