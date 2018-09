Fir déi 1. Plaz sollt et net méi duergoen, dat war scho virun der leschter Course gewosst. Ma Plaz 2 konnt de Lëtzebuerger awer mat heem huelen, dat no enger laanger Saison mat 10 Coursen uechter ganz Europa. An all Course konnt de Kevin Peters punkte sammelen. Säi beschte Resultat hat en direkt am Ufank vun der Saison zu Seelow an Däitschland, mat 32 Punkten. Zu Maggiora hat de Kevin vill Problemer mam Buggy an um Enn krut e just 3 Punkten. Dat war awer Niewesaach, nodeems et de Vize-Europameeschtertitel ze feiere gouf.





Den Titel an der Kategorie Buggy1600 geet un den Tschech Petr Nikodem. Plaz 3 ass fir de Steven Laubach aus Däitschland, dëst nodeems hien zu Maggiora 34 Punkte sammele konnt. Virun där Course loung hien an der EM op Plaz 6.







Fir de Max Schanen ass et zu Maggiora guer net gutt gelaf. Hien hat sech e Buggy gelount fir do fueren ze kënnen. Deen hat awer massiv Problemer mam Moto an dofir huet de Max nom Zäittraining mussen opginn. An der EM ass et um Enn Plaz 17.



PDF: Klassement vun der Autocross-EM 2018 / Buggy 1600



De Bob Schanen ass an der Junior Buggy Klass gefuer a konnt sech no de Qualifikatiounsleef als 5ten fir d'Halleffinall qualifizéieren. An där ass hien de 5. ginn a war domat fir d'Final qualifizéiert. Do ass et dunn um Enn duergaange fir eng 7. Plaz.



© Nathalie Schanen