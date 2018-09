De Baker Mayfield huet d'Browns zur Victoire gefouert. © afp

D'spille weider eng ganz staark Saison a konnten e Sonndeg hir 3. Victoire fir dës Saison feieren. Si konnten de Match géint d'San Francisco 49ers mat 38:27 fir sech entscheeden. Bei hirer Victoire hunn op en Neits zwee 23 Joer al Spiller immens iwwerzeegt. De Patrick Mahomes konnt nees 3 Touchdown-Päss geheien an huet 314 Yards geheit. Weider konnt de Runningback Kareem Hunt och nees fir 2 Touchdowns suergen.Am glécklechste si se wuel zanter en Donneschdeg zu Cleveland. D'konnten do nämlech hirfeieren, dat mat 21:17 géint d'New York Jets. Déi leschte Kéier konnt een de 24. Dezember 2016 gewannen. Dobäi hat et laang net dono ausgesinn, well et louch ee kuerz virun der Paus nach mat 0:14 zeréck. Dunn huet de Quarterback Tyrod Taylor awer ugeschloe vum Terrain misse goen an du koum de grousse Moment vum Baker Mayfield. Den 1. Pick aus dem NFL-Draft aus dësem Joer konnt voll a ganz iwwerzeegen an huet seng Ekipp nach zur Victoire gefouert. Hien huet 17 vu sengen 23 Päss un de Mann bruecht, dat fir 201 Yards. Dozou huet hie bei enger 2-Point-Conversion Eng Pass an der Endzon gefaangen. De Runningback Carlos Hyde huet mat sengem zwee Running-Touchdowns den Owend ofgeronnt.Iwwerdeems gouf et e Sonndeg och déi zweet Néierlag hannertenee fir d'New England Patriots an dobäi huet de Matt Patricia säi Léiermeeschter Bill Belichick entzaubert. De Patricia, deen nach lescht Saison bei de Patriots war, dat ënner dem Head Coach Bill Belichick, konnt e Sonndeg mat sengenmat 26:10 gewannen. Den Tom Brady a seng Offense hu sech un der Defense vun de Lions d'Zänn ausgebass.E Méindeg den Owend kënnt et dann nach zum Duell tëscht de Pittsburgh Steelers, déi bis elo nach kee Match gewanne konnten, an den Tampa Bay Buccaneers, déi bis elo zweemol gewanne konnten, dat mat hirem staarken Ersatz-Quarterback Ryan Fitzpatrick.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck

New York Jets - Cleveland Browns 17:21New Orleans Saints - Atlanta Falcons 43:37Green Bay Packers - Washington Redskins 17:31Indianapolis Colts - Philadelphia Eagles 16:20Buffalo Bills - Minnesota Vikings 27:6Oakland Raiders - Miami Dolphins 20:28Denver Broncos - Baltimore Ravens 14:27Cincinnatti Bengals - Carolina Panthers 21:31New York Giants - Houston Texans 27:22Tenessee Titans - Jacksonville Jaguars 9:6San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs 27:38San Diego Chargers - Los Angeles Rams 23:35Dallas Cowboys - Seattle Seahawks 13:24Chicago Bears - Arizona Cardinals 16:14New England Patriots - Detroit Lions 10:26