Den Nouri krut e Kontrakt bis 2020, dee fir déi 2. Bundesliga gëllt.

Den Alexander Nouri huet 29 Joer a war vu September 2016 bis Oktober 2017 Trainer vum SV Werder Bremen. Hie gouf do entlooss, nodeems en 13 Matcher hannerteneen net gewanne konnt. Zanterhier war den Nouri ouni Veräin.



De Stefan Leitl huet säin Job zu Ingolstadt e Samschdeg no der 0-1 Defaite géint St. Pauli verluer. Aus de 6 Matcher dës Saison huet den FCI just 5 Punkte geholl.



Schonn en Dënschdeg muss den Alexander Nouri eng 1. Kéier op der Trainerbänk sëtzen, dat am Match géint den 1. FC Köln.