E Méindeg an der Mëttesstonn goufen d'1/16-Finalle vun der Coupe de Luxembourg am Futtball ausgeloust.

An der leschter Coupe-Saison hunn de Racing an Déifferdeng an der Halleffinall géintenee gespillt. Den FCD03 hat deemools mat 0:1 de Kierzere gezunn, huet also elo d'Méiglechkeet fir eng Revanche. © Val Wagner

An der Spëtzepartie an där Ronn kritt de Coupeverdeedeger Racing et mam FC Déifferdeng 03 ze dinn.Buerschent aus der drëtter Divisioun spillt géint d'Fola vun Esch. Sandweiler aus der Éierepromotioun muss géint den F91 Diddeleng untrieden.Da sinn et och nach d'Matcher, Hueschtert géint Nidderkuer, Käerjeng géint d'Jeunesse, Rëmeleng géint Stroossen, US Esch géint Titus Péiteng, Ierpeldeng géint den RM Hamm Benfica, den Derby Mäertert-Waasserbëlleg géint Wuermer, Kanech géint Biissen, Mamer géint d'Millebaach, Cebra géint d'Etzella, Bartreng géint den Äischdall, Hesper géint Munneref, Rodange géint Rouspert a Käl-Téiteng géint Wolz.D'1/16-Finalle si fir den 28. Oktober programméiert.