E Méindeg de Mëtteg huet d'FLF, also d'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun, ausgeloust, wéi déi nächst Matcher an de Coupe-Kompetitiounen ausgesinn. 5 verschidden Tiragë goufen organiséiert: Coupe de Luxembourg, Senior-Reserven, Coupe FLF, Futsal an d'Dammen.



A bei der Damme-Kompetitioun suergt elo eng Zeen fir vill Froen. Op dem Video vum Tirage, deen d'FLF selwer op Facebook publizéiert huet, gesäit een nämlech, datt eng Kugel - also e gielt Iwwerraschungsee mam Numm vun enger Ekipp dran - nees hannescht an d'Dëppe geheit gëtt. Dat nodeems et eemol kuerz kritesch bekuckt gouf an nach éier den Numm vun där Ekipp, déi grad gezu gouf (Veianen), genannt gi war.



De ganze Video vun der FLF dauert eng 40 Minutten, d'Sequenz, ëm déi et geet, geschitt kuerz no der Minutt 28. Fir d'sozial Medie war se séier erausgeschnidde ginn an erhëtzt zanterhier d'Gemidder ...







"E Mystère"

Och Commentairen hunn net laang op se waarde gelooss. Esou schreift zum Beispill den F91-Kipper Joé Frising op sengem Facebook-Profil:

"Dat do stenkt gewalteg! 🤔 "







RTL huet bei der FLF nogefrot, ob si erkläre kann, firwat déi eng Kugel net opgemaach gouf, ma nees am Dëppe gelant ass. Bei der Federatioun war een ewell am Bild doriwwer, datt déi Sequenz fir vill Froe suerge géif, ma eng Erklärung dofir hätt een "nach net". Eise Gespréichspartner um Telefon, deen d'Bulle selwer preparéiert hat, war op alle Fall formell: "Et konnt een net wëssen, wat dra war." Vun der Aktioun, déi elo esou vill Froen opwërft, hat hien och näischt matkritt, well hie mat Opschreiwe beschäftegt war. Et wéilt een d'Saach awer intern préiwen, bis dohi wier et e "Mystère".



D'Bulle wieren och net markéiert gewiescht, och dat huet d'FLF ënnerstrach, well et géif bei der Damme-Coupe just d'Reegel ginn, datt déi (um Pabeier) méi schwaach Ekipp doheem spillt. Ass eng Koppel ausgeloust, kritt déi Ekipp, déi méi niddreg klasséiert ass, Heemrecht. Spillen d'Ekippen an der selwechter Divisioun, gëtt esou gespillt, wéi gezu gouf.



30 Dammenekippe waren an der Course, et goufen der awer just 28 gezunn, fir an der 1/8-Finall genee 16 Ekippen ze hunn. Net gezu gi waren de Racing a Jonglënster, déi hunn also e Fräilous an der 1/16-Finall.



Eenzel opmierksam Facebook-User hunn esouguer nach eng zweet kriddeleg Zeen beim Tirage denichéiert, dat nodeems d'Fiels gezu gi war (Minutt 32). An och do virdru war ewell gezéckt gi bei enger Kugel (Minutt 30).







"Et weess jo keen, wat dran ass"

RTL huet och mat der "Glécksfee" geschwat, dat war e Méindeg den Alex Kapp vum Sportsbuttek Freelander's. Um Telefon dorop ugeschwat, ass hien aus alle Wolleke gefall. Hien hätt keng Anung, firwat en déi Kugel zeréckgeluecht hätt, wier sech och guer net méi bewosst, dat gemaach ze hunn. Drun erënnere kéint e sech op alle Fall net - am Fong géif et jo och kee Grond, esou eppes ze maachen, "et weess jo keen, wat dran ass", esou den Alex Kapp op Nofro.Hei drënner nach eemol de Video vum ganzen Tirage, deen d'FLF op Facebook gepost huet.

Iwwregens, bei der Damme-Coupe goufen dës Partië geloust:1. FC Wiltz 71 – ENT Wormeldange/Munsbach/Grevenmacher2. Sporting Bertrange - Swift Hesperange3. Red Star Merl-Belair - Atert Bissen4. Union Mertert-Wasserbillig - Young Boys Diekirch5. ENT Rosport/Berdorf-Consdorf/Christnach – Progrès Niederkorn6. Union Titus Pétange - ENT Pratzerthal/Grevels7. Red Black Egalité Pfaffenthal-Weimerskirch - Red Boys Aspelt/Remich-Bous8. Orania Vianden – FC Mamer 329. ENT Uelzechtdall - FC Schifflange 9510. US Rumelange – ENT Differdange/Luna11. SC Bettembourg – AS Wincrange12. CS Fola Esch-Alzette – ENT Itzig/Cebra13. ENT Kaerjeng/Rodange - AS Rupensia Lusitanos Larochette14. ENT Hosingen/Norden - SC EllRacing a Jonglënster kruten e Fräilous.