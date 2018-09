Mat verstoppter Kamera um Schwaarzmaart ënnerwee (24.09.2018) D'Tickete fir de Match vun der Europa League F91 géint den AC Mailand waren a manner wéi 45 Minutten alleguerte verkaf.

D'Demande vun de Supporter louch 300% iwwer der Offer. Dëst favoriséiert natierlech de Schwaarz-Maart. Schonns e puer Stonne méi spéit waren déi éischten Tickete schonn op Internet-Plattformen ze kafen, natierlech fir iwwerdriwwe Präisser.



Sou koum et, dass Ticketen, déi op der Basis 30 Euro kascht hunn, um Schwaarzmaart fir iwwer zéngmol de Präis verkaf goufen. Fir déi eng ass de Verkaf vun deem engem oder aneren Ticket éischter en zousätzlech Täschegeld, fir déi aner e lukratiivt Geschäft.



Souguer international gutt organiséiert Bande si spezialiséiert am Verkaf vun all méiglechen Ticketen, fir sech iwwer dëse Wee ze beräicheren. Déi Lëtzebuerger Legislatioun schwëmmt an dëser Thematik an enger Grozon, sou dass dat, wat erlaabt ass a wat net, juristesch net kloer definéiert ass, wat natierlech sou e Marché favoriséiert.



Journaliste vum Magazin sinn dëser Thematik nogaangen an hu recherchéiert, wéi den Schwaarzmaart vun den Europa League-Tickete funktionéiert, wien dohannert stécht, a wie wat a wéi vill verdéngt.