Op dësem Owend sinn am Ganzen 9 Auszeechnunge verdeelt ginn, dat fir de beschte Futtballer, d'bescht Futtballerin, de beschten Trainer bei de Männer, de beschten Trainer bei den Dammen, de beschte Golkipp, de schéinste Gol, de Fairplay, de Fanpräis an d'Top 11.

FIFA-Weltfuttballer

3 Spiller waren nominéiert, fir de Ballon d'Or ze gewannen an zum Weltfuttballer gekréint ze ginn. Dorënner de Cristiano Ronaldo, dee mat Real Madrid Champions League an d'FIFA Club-Weltmeeschterschaft gewanne konnt. Och de Luka Modric stoung zur Auswiel, de Kroat huet seng Natioun bei der Weltmeeschterschaft als Kapitän an d'Finall bruecht a konnt mat Real Madrid déi nämmlecht Titele gewannen, ewéi de Ronaldo. Deen Drëtten op der Lëscht war de Mohamed Salah, dee mat Liverpool d'Finall vun der Champions League erreecht hat an an der englescher Premier League ganzer 32 Goler schéisse konnt an domat en neie Rekord opgestallt huet.Um Enn huet dengewonn.

FIFA Weltfutballerin

Nominéiert fir den Titel bei den Damme war ënnert anerem d'Norwegerin Ada Hegerberg, déi mat Lyon déi franséisch Ligue 1 gewanne konnt a ganzer 31 Goler an nëmmen 20 Matcher schéisse konnt. Dozou konnt si mat Lyon och nach d'Champions League gewannen an huet hei 15 Goler geschoss, wat een neie Rekord an där Kompetitioun war. Da war och nach Dzsenifer Maroszan aus Däitschland nominéiert. Déi däitsch Nationalspillerin konnt och mat Lyon d'Liga an d'Champions League gewannen a konnt och an der Nationalekipp iwwerzeegen. Déi drëtt Spillerin, déi zur Wiel stoung war d'Brasilianerin Marta.Um Enn huet d'gewonneen.

FIFA Welttrainer bei den Hären

Zur Auswiel stoungen de Zlatko Dalic, dee Kroatien als Trainer an d'WM-Finall bruecht huet, den Didier Deschamps, dee mat Frankräich Weltmeeschter ginn ass an de Zinédine Zidane, dee mat Real Madrid d'Champions League eng drëtte Kéier hannertenee gewanne konnt.Gewonn huet den

FIFA Welttrainer bei den Dammen

Nominéiert waren de Reynald Pedros, dee mat Olympique Lyon d'Ligue gewanne konnt, ouni ee Match ze verléieren, d'Champions League gewanne konnt an an der Coupe-Finall stoung. D'Asako Takakura, dat mat der japanescher Dammen-Nationalekipp den AFC Women's Asian Cup Titel gewanne konnt an d'Sabrina Wiegman, déi déi hollännesch NAtionalekipp trainéiert.De Präis 2018 ass fir de

FIFA Weltgolkipp

An der méi enker Auswiel fir den Titel vum Weltgolkipp stoungen den Thibaut Courtois, den Hugo Lloris an de Kasper Schmeichel.De Präis goung un den

FIFA Puskas-Präis (Schéinste Gol)

Nominéiert fir de schéinste Gol vum Joer waren de Gareth Bale, den Denis Cheryshev, de Lazaros Chritodoulopoulos, de Cristiano Ronaldo, de Giorgian de Arrascaeta, de Riley McGree, de Lionel Messi, de Benjamin Pavard, de Ricardo Quaresma an de Mohamed Salah.Dee Präis war fir demat 38 Prozent vun de Stëmmen.

FIFA Fairplay-Präis

Deen Award geet un defir säin Don vu Schankenmark.

FIFA Fan-Präis

D'Entscheedung huet misse falen tëscht dem Sebastian Carrera, de japaneschen a senegalesesche Fans vun der WM an de peruanesche Fans op der WM.Gewonn hunn d'

FIFA World XI

55 Spiller waren nominéiert fir an d'Top 11 vun der Welt ze kommen, dorënner 5 Golkipper, 20 Verteideger, 15 Mëttelfeldspiller a 15 Stiermer.