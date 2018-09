Et war en ongewinnten Optakt vum 5. Spilldag, well a ville Stadionen hunn d'Fans gewisen, datt se net zefridde sinn. Si sinn net d'accord dermat, datt d'Spilldeeg - aus finanziellen oder kommerzielle Grënn - ëmmer méi morceléiert ginn: "Spieltagszerstückelung stoppen" an "Football is for you and me - not for fucking Pay-TV" stoung zum Beispill op Banneren am Stadion vu Werder Bremen, wou 4 Utra-Fangruppen 18,5 Minutte ganz roueg waren.Och bei anere Matcher waren d'Fans manner haart ewéi soss. Just d'Schalke-Fans hunn zu Freiburg stänneg Stëmmung gemaach.Wat dat sportlecht ugeet, do konnt sech Werder Bremen doheem kloer mat 3:1 géint Hertha BSC Berlin behaapten. Domat ass Werder elo Zweeten an der Tabell a Berlin just nach Drëtten.Vir steet weiderhin den FC Bayern, dee kënnt doheem awer net iwwer en 1:1 géint Augsburg eraus. Kuerz no der Paus hat de Robben den 1:0 geschoss, ma an der 86. konnt de Felix Götze ausgläichen - dobäi huet den Neuer net gutt ausgesinn. Obschonn den FCB wesentlech méi Ballbesëtz hat, muss e sech mat engem Punkt zefridde ginn.Hannover 96 hat doheem näischt géint Hoffenheim ze radetten, d'TSG ka sech auswäerts mat 3:1 duerchsetzen.An der leschter Partie ass et op en Neits e ganz battert Resultat fir Schalke, déi zu Freiburg 0:1 ënnerleeë sinn an domat weider ouni Punkt an der Bundesliga sinn - als eenzege Club ...Déi aner Matcher sinn e Mëttwoch.

2. Bundesliga

Och an der zweeter Liga gouf en Dënschdeg gespillt an och an der 2. Liga hunn d'Fans demonstréiert. An der Partie Köln géint Ingolstadt war et déi éischt 20 Minutte ganz roueg. "DFB - Ihr werdet von uns hören - oder auch nicht" haten d'FCK-Fans op e Banner geschriwwen.Köln ka sech iwwregens no engem Réckstand nach mat 2:1 géint Ingolstadt duerchsetzen an d'Arminia vu Bielefeld, mam Trainer Jeff Saibene, gewënnt no engem 0:1-Réckstand awer nach 2:1 bei Darmstadt 98 - allerdéngs glécklech, well d'Goler fir Bielefeld sinn an der 90. an an der 93. Minutt gefall.