© Raoul Michels

Bal 8.000 Ufroen - 7.995 E-Mailen, fir genee ze sinn, hat den F91 virum Match géint den AC Milan kritt. Dovu konnten awer just 1.495 Maile mat enger Commande positiv beäntwert ginn. D'Kapassitéit am Stade Josy Barthel wier einfach limitéiert ...De Club freet sech natierlech iwwer déi grouss Nofro a proposéiert elo de Fans e Vol op Sevilla fir 200 Euro. De 4. Oktober spillt Diddeleng jo do am Kader vun der Europa League géint Betis.Bis den nächste Sonndeg kann ee sech mat engem mail op tickets@f91.lu umellen. Detailer am Communiqué hei drënner.

Communiqué vum Dënschdeg den Owend

© Val Wagner

Le Conseil d'Administration du F91 Diddeleng aimerait remercier tous les supporters pour le soutien lors du match de l'UEFA Europa League contre l'AC Milan, et tous les mots de motivation qui nous ont été adressés après le match. Nous aimerions aussi nous excuser encore une fois pour le fait que plusieurs milliers de demandes de ticket pour les matchs de l'UEFA Europa League n'ont pas pu être satisfaites à cause de la capacité limitée au stade Josy Barthel – voici les chiffres clés de la vente des tickets :• 7.995 Mails de commande reçus ;• 1.459 Mails de commande ayant reçu une réponse favorable (donc 6.536 Mails de commande n'ayant pas reçu de réponse).Le Conseil d'Administration du club est content du grand intérêt porté envers le F91 Diddeleng, et par conséquence a décidé d'organiser des voyages organisés pour les supporters souhaitant d'accompagner l'équipe lors des matchs à Seville, Piräus et Milan. Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant le match du 4 octobre 2018 à Seville (les informations pour les deux autres matchs suivront le temps venu).Le F91 Diddeleng propose à tous ses supporters (selon disponibilités) un package incluant les prestations suivantes, pour le prix de 200 EUR par personne :• Vol Luxembourg – Seville avec l'équipe du F91 Diddeleng – mercredi (03/10/2018) matin• Ticket « First class » pour le match de l'UEFA Europa League Real Betis Balompié vs. F91 Diddeleng – jeudi (04/10/2018) soir• Vol Seville – Luxembourg avec l'équipe du F91 Diddeleng – jeudi (04/10/2018) soir (arrivée à Luxembourg dans la nuit)Toutes les personnes intéressées à faire usage de ce package sont priées à faire un Mail sur l'adresse tickets@f91.lu jusqu'à dimanche 30 septembre 2018, en indiquant les noms exacts de toutes les personnes intéressées. Un Mail de confirmation sera ensuite envoyé individuellement pour confirmer la disponibilité dans les vols, et en demandant les informations personnelles des passagers.Salutations sportives,Le Conseil d'Administration du F91 Diddeleng