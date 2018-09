© Michele Pugliese

689 Spectateuren haten de Wee op de Gaalgebierg fonnt an hu gesinn, wéi den Hadji d'Lokalekipp an der 12. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht huet.D'Fola war an den éischte 45 Minutten dominant an esou goung den 1:0 an der Paus och an d'Rei.An der 58. konnt dunn awer den Ibrahimovic ausgläichen, well déi Escher Defense sech net richteg eens ginn ass, wien de Ball sollt huelen. Dovunner hunn d'Visiteure profitéiert.Duerno war de Match nei lancéiert, béid Ekippen hu sech Chancen erausgespillt a wollten eng Decisioun sichen.Déi ass dunn an der 90. Minutt gefall, wéi den Arbitter e Feeler um Couturier mat engem Eelewer sanktionéiert huet. Den Dave Turpel huet fir den 2:1 eragesat an domat hat Diddeleng gewonn.An der Tabell steet Diddeleng elo op der 6. Plaz (mat engem Match manner, well et muss nach géint d'Jeunesse gespillt ginn), fir d'Fola gesäit et schlecht aus, si steet just op der 12. Plaz.