An deenen anere Mëttwochsmatcher setzt sech esch doheem kloer géint Dikrech duerch an d'Red Boys ginn op Käerjeng gewannen.

HB Diddeleng géint Bierchem © Serge Olmo

Drëtte Spilldag e Mëttwoch den Owend am Handball-Championnat, wou et dës Resultater gouf:HB Esch-CHEV Dikrech 30:24Deéi Escher konnten déi Dikrecher bal vun Ufank un op Distanz halen.HB Diddeleng-HC Bierchem 27:28Bierchem war ewell 26 op 21 vir, wéi et op eemol, no engem Laf vun deenen Diddelenger, 26:26 stoung. Deementspriechend hektesch war d'Schlussphas ...HB Käerjeng-Red Boys 28:32No 29 Minutte stoung et 15:15, ma du konnte sech d'Red Boys eng Avance erausspillen an déi bis zum Schluss geréieren.En Donneschdeg spillen nach Péiteng géint Schëffleng, déi allebéid nach keng Punkten um Kont hunn.