Nodeems Bayern München en Dënschdeg fir de Kont vum 5. Spilldag doheem net iwwer en 1:1 géint Augsburg erauskomm ass, huet Dortmund e Mëttwoch vun deem Lapsus zerguttstert profitéiert an e Signal un déi ganz Liga geschéckt:7:0 stoung et um Enn fir d'Borussen géint Nürnberg. De BVB hat 73 Prozent Ballbesëtz a steet elo op Plaz 2 vun der Tabell.E bësse Loft verschaaft huet sech Leipzig, RB ka sech 2:0 géint Stuttgart duerchsetzen. Fir de VfB leeft et den Ament awer wierklech net gutt, Plaz 17 aktuell ...Gutt Affären dogéint fir Leverkusen, Bayer geet 2:1 bei d'Fortuna op Düsseldorf gewannen, a fir Gladbach, dat doheem 3:1 géint d'Eintracht vu Frankfurt gewënnt. Sämtlech Goler sinn hei an der zweeter Hallschent gefall.D'Partie Mainz géint Wolfsburg ass 0:0 ausgaangen.