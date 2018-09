Zu Batumi a Georgien ass dee groussen Tournoi, wou praktesch all Land vun der Welt vertrueden ass. Déi "Schach-Olympiad" ass just all zwee Joer.

© Carole Blond-Hanten

No 3 Spilldeeg hunn déi Lëtzebuerger Ekippen déi erwaarte Resultater erreecht a stinn am Moment op der Plaz 71/184 bei den Hären an 62/149 bei den Dammen. Béid Ekippen hu bis elo jeweils zwee Matcher gewonn an ee verluer.D'Dammen hunn zweemol däitlech 4:0 géint Malawi an Uganda gewonnen, haten awer keng Chance géint déi ganz staark Ekipp aus den USA. Si spillen elo en Donneschde géint Taiwan, eng Ekipp déi och ze packen ass.Bei den Häre goufen et erwaarte Victoiren géint Swaziland a Surinam an eng Néierlag géint den Iran. Hei kann een awer déi ganz staark Leeschtung vum Michael Weidenkeller ervirhiewen, deen et fäerdegbruecht huet, géint den aktuellen U20-Weltmeeschter Parham Maghsoodloo e Remis ze erreechen. Lo geet et weider géint de Montenegro.All Partië kann een och live suivéieren op Chess24: https://chess24.com/en/watch