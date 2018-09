Zu Nyon ass um Donneschdeg d'Decisioun gefall, wou 2024 d'Europameeschterschaft am Futtball gespillt gëtt. Däitschland huet sech géint d'Tierkei behaapt.

© AFP

Den Exekutivcomité vun der europäescher Futtball-Union huet um Donneschdeg zu Nyon decidéiert, datt d'Europameeschterschaft 2024 an Däitschland ass.Nom Summermäerchen 2006 mat der WM däerf Däitschland dann elo dat nächst grousst Futtball-Evenement organiséieren. Wou gespillt gëtt, steet och scho fest. Zeréckbehale goufen d'Stadionen zu Düsseldorf, Berlin, München, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen a Frankfurt. Nürnberg, Hannover, Mönchengladbach a Bremen si mat hirer Demande gescheitert.D'Tierkei ass mat hirer Demande eng weider Kéier gescheitert, dat no 2008, 2012 an 2016.