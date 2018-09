D'Mandy Minella gouf am 1. Tour vun der Qualifikatioun mat zwee Mol 2:6 an 2:6 eliminéiert.

© RTL Archivbild

Hir Géignerin Ajla Tomljanovic gouf an der Qualifikatioun op 1 gesat.



Eréischt d'lescht Woch hat d'Mandy Minella an der Véierelsfinall vu Seoul an 3 Sätz géint déi australesch Spillerin verluer. An der Tennisweltranglëscht kënnt d'Lëtzebuergerin aktuell op déi 116. Plaz, hir Géignerin ass d'Nummer 44 op der Welt.