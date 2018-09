© afp

Um Le Golf National an der Géigend vu Versailles huet de Freideg de Moien de Ryder Cup ugefaangen. Et ass déi éischte Kéier, datt dësen Ekippe-Golf-Tournoi tëscht den USA an den Europäer a Frankräich ass. De Franky Hippert huet beim passionéierten Golfspiller Marc Oberweis nogefrot, wat d'Faszinatioun vun dëser Kompetitioun ausmécht.





Ryder Cup/Reportage Franky Hippert



Do ginn et direkt e puer Grënn, esou de fréiere Futtballnationalspiller, deen elo e puer mol an der Woch um Golfterrain steet. D'Faszinatioun dobäi wier, dass Eenzelkämpfer sech als Ekipp zesummendinn. Weider wiere beim Ryder Cup vill méi Emotiounen dobäi, well een ebe an der Ekipp fir säi Land a Kontinent kämpft. Et ass eng Rivalitéit, ewéi keng aner.

Um éischten Dag hunn d'Organisateuren schonn eng ronn 51 Dausend Spectateuren op der Golfanlag an der Géigend vu Paräis gemellt. Ma och fir déi Passionéiert aus dem Grand-Duché ass dës Premiere a Frankräich natierlech ganz flott. Et wiere vill Lëtzebuerger, déi géinge kucke goen.

Virun zwee Joer hat sech d'USA duerchgesat an och des Kéier gesäit de Marc Oberweis d'Amerikaner an der Favoritteroll. Mat der neier Generatioun u Golfer an de méi ale routinéierte Spiller, dierften d'Amerikaner d'Iwwerhand behalen.

Den Tiger Woods ass dëse Weekend natierlech de grousse Superstar. An 41 Dueller hunn d'Amerikaner sech bis elo 26 Mol duerchgesat, 13 mol d'Europäer. Zweemol ass et mat engem Remis op en Enn gaangen. Den éischten, dee 14 an en hallwe Punkt huet, huet gewonnen, bei 14 gläich geet d'Victoire un den Titelverdeedeger.