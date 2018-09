De Podium vun de Lëtzebuerger 2017. © pressphoto (Archiv)

E Sonndeg ass nees déi eelste Stroossecourse hei zu Lëtzebuerg. Nieft sëllechen Hobby-Leefer ginn awer och nees auslännesch Top-Athleten an natierlech och déi bescht FLA-Sportler bei der Route du Vin un den Depart. Beim Semi-Marathon op de Miseler Stroosse ginn och ëmmer déi national Championen iwwert dës Distanz gesicht.





Virschau Route du Vin / Reportage Franky Hippert



Virun 12 Méint war déi ganz an der Hand vun der Famill Mellina. Bei den Häre war et de Pol a bei den Damme seng Schwëster Martine, déi sech d'Meeschterkroun konnten opdoen. Fir den 30 Joer ale Pol Mellina ass natierlech d'Zil, den Titel ze verdeedegen. Den Training iwwert de Summer war beim Athlet vum Celtic gutt an och wann hien an de leschte Woche Problemer mat der Wued hat, ass de Pol Mellina gudder Déng fir e Sonndeg.



Mat Lieners, Kass, Lallemang Co. kënnt de Pol Mellina seng Haaptgéigner.



Ma fir déi bescht national Laangstreckeleefer ass et natierlech och ëmmer flott mat der staarker auslännescher Konkurrenz an enger Course ze sinn.

Fir d'Martine Minella dierft d'Missioun Titelverdeedegung dëst Joer net esou einfach ginn. D'Leeferin vum Celtic weess nach net op si un den Depart ka goen. Ufank September konnt si op Grond vu Problemer mat der Wued nämlech net richteg trainéieren.

Op där enger Säit ass d'Route du Vin net all ze schwéier, well se relativ flaach ass, op där anerer Säit kann et vu Réimech op Wuermer an zeréck awer mental relativ ustrengend sinn, well d'Streck dach zimlech monoton ass. Den Depart vun der Haaptcourse ass e Sonndeg de Mëtteg um 15 Auer.



Biller a Reaktioune ginn et e Sonndeg den Owend am Sport-Journal op der Tëlee.