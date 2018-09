Am Lëtzebuerger Sport gëtt et eng ganz jonk Federatioun. Et geet ëm den Teqball.

Den Domenico Laporta ass déi dreiwend Kraaft hannert dem Teqball hei zu Lëtzebuerg. Zesumme mat de Kollege vun der néi gegrënnter Federatioun huet hien et fäerdegbruecht, e Samschdeg den éischten nationale Championnat ze organiséieren.Mat maximal 3 Touchë muss de Ball bei de Géigner op den Dësch, ee Saz geet bis 20 a gespillt gëtt am Dubbel oder Eenzel. D'Reegele vun deem Sport, deen aus Ungarn kënnt, sinn einfach a vill prominent Ex-Sportler hu sech an de leschte Joren um Teqball-Dësch probéiertNieft dem Teqball kënnen op deem selwechten Dësch awer och nach aner 4 weider Disziplinne praktizéiert ginn.Motricitéit, Koordinatioun an aner wichteg Facteure ginn esou bei de Kanner scho gefuerdert, eppes wat och déi Diddelenger Gemeng als eng vun den éischten iwwerzeegt huet, an esou e Material ze investéieren.2020 gëtt den Teqball als Testevent bei den olympesche Spiller vun Tokyo gespillt, en éischten Indice dofir, datt den Olympeschen Comité oppe fir dës Disziplin ass.Fir déi Intresséiert gëtt et e Samschdeg op der "Be Active Night" zu Zéisseng am Stade Boy Konen d'Méiglechkeet tëscht 14 a 17 Auer, sech selwer um Dësch ze probéieren. E Freideg den Owend waren esouguer nach 2 Plaze fir Dubbel-Ekippe beim Championnat fräi.