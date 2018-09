E Freideg den Owend krut Bielefeld et an der zweeter Bundesliga mam Leader vu Köln ze dinn. No 90 Minutte gouf et eng 1:3-Néierlag.

D'Arminia vu Bielefeld huet e Freideg den Owend an der zweeter Bundesliga géint Köln gekämpft a mat Leidenschaft gespillt. Um Enn sollt et awer net fir eng Victoire duergoen. Den FC konnt sech mat 3:1 op der Alm duerchsetzen a bleift domadder Leader an der Tabell. No 8 Spilldeeg steet Köln mat 19 Punkten op der 1. Plaz, d'Arminia Bielefeld huet 12 Punkten um Konto.D'Ekipp vumass kuerz virun der Paus mat 0:1 a Réckstand geroden. An der Nospillzäit hat den Terodde de Ball mam Kapp am Gol ënnerbruecht, dat no Viraarbecht vum Drexler. No 70 Minutten huet Köln op 2:0 erhéicht. Et war eng weider Kéier den Terodde, deen de Gol markéiert huet. An der 85. Minutt konnt Bielefeld op 1:2 verkierzen. Aus hallef rietser Positioun hat de Staude dat ronnt Lieder flaach an de laangen Eck gesat. D'Lokalekipp huet zum Schluss nach eng Kéier alles ginn, ma de Lucky Punch sollt hinnen net méi glécken. Sekonne viru Schluss huet de Cordoba mam 3:1 fir Köln de Sak zougemaach.An der Regionalliga Südwest huet Pirmasens mat 1:3 géint Waldhof Mannheim verluer. Destoung an der Startformatioun vum FK Pirmasens, dehuet fir Waldhof Mannheim net gespillt.