Nom Remis an der Woch géint Augsburg gouf et e Freideg den Owend um 6. Spilldag keng Punkte fir den däitsche Rekordchampion. Bayern München huet nämlech zu Berlin bei der Hertha mat 0:2 verluer. Fir Berlin hunn den Ibisevic per Eelefmeter an den Duda markéiert.No den éischte 45 Minutte loung d'Lokalekipp verdéngt mat 2:0 a Féierung. D'Hertha huet an der éischter Hallschent e gudde Match gemaach, huet konzentréiert Verteidegt a war offensiv ëmmer nees geféierlech. Déi Münchner waren dogéint an der Attack net konsequent genuch.Den éischte Gol huet d'Lokalekipp per Eelefmeter markéiert. Den Duda hat ee schéinen Diagonalball an de Strofraum bruecht, wou den Ibisevic et mat engem Käpper probéiert huet. Den Neuer konnt dat ronnt Lieder mat enger gudder Reaktioun nach op d'Säit deviéieren, hei ass de Boateng dunn awer ze haart an een Zweekampf gaangen an huet de Kalou am Strofraum vun de Been geholl. De Foul vum däitschen Nationalspiller huet dem Arbitter kee Choix gelooss, et gouf een Eelefmeter fir d'Hertha. Den Ibisevic huet souverän vum Punkt getraff, den Neuer war an de falschen Eck gesprongen. Domadder stoung et 1:0 fir Berlin.An der 25. Minutt an an der 39. Minutt hat den FCB d'Chance, fir auszegläichen. Fir d'éischt hat de Ribery awer e Schoss vum Kimmich ofgefälscht, sou datt de Ball bausse widder dem Filet gelant ass, an duerno hat de Robben eng Flank vum Alaba knapp iwwert de Gol gesat.Kuerz virun der Paus huet dunn d'Hertha nach emol zougeschloen. Den Duda huet an der 44. Minutt aus kuerzer Distanz de Ball ënnert d'Lat gesat an op 2:0 erhéicht. Mat dësem Tëschestand ass et an d'Kabinn gaangen.No der Paus huet Bayern München den Drock erhéicht, ma ass géint d'Hertha, déi elo e gutt Stéck méi déif stoungen, nach ëmmer net an déi geféierlech Raim komm. An der 68. Minutt gouf et e geféierleche Corner fir d'Ekipp vum Kovac. De Boateng hat mam Kapp de Ball op den zweete Potto verlängert, ma de Kraft hat opgepasst a war nach mat enger Hand um Ball, sou datt de Lewandowski an de Gnabry an d'Eidelt gerutscht sinn.Déi Berliner sinn an de leschte Minutte quasi net méi aus dem eegene Strofraum erauskomm. Bayern huet nawell net dat richtegt Lach fonnt. An der 80. Minutt hat de Lewandowski nach eng gutt Chance, ma de Kraft war nees op Zack a konnt de Kappball vum Stiermer mam Knéi ofwieren. Duerno huet Bayern et nach puer Mol aus der Distanz probéiert, ma geféierlech waren dës Schëss net. Um Enn gewënnt d'Hertha doheem mat 2:0 géint déi Münchner.