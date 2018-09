Déi Diddeleng wëllen dës Saison fir 7. Kéier noeneen den Titel vum Lëtzebuerger Champion gewannen. Um 1. Spilldag gouf et schonn emol eng Victoire.

E Freideg den Owend hat Diddeleng keng Problemer géint Rued. Um Enn stoung et 6:1 fir de Champion. Den Opsteiger war allerdéngs net mat der stäerkster Formatioun ugetrueden. Den neie Spiller Peter Musko gouf vum Annick Stammet ersat.Fir Diddeleng hunn de Zoltan Fejer-Konnerth, de Gilles Michely, de Fabio Santomauro an de Joao Aguiar d'Punkte gemaach. Fir deen eenzege Punkt vu Rued huet d'Tessy Gonderinger gesuergt, dat duerch eng 3:0-Victoire géint de Joao Aguiar.De leschte Weekend hat fir den Optakt vun der neier Saison schonn den Opsteiger Nidderkäerjeng mat 3:6 géint Éiter/Waldbriedemes verluer a Bäerbuerg hat mat 3:6 géint Iechternach de Kierzere gezunn.Um Samschdeg gëtt dann déi lescht Partie vum 1. Spilldag am Dëschtennis-Championnat gespillt. Hueschtert/Foulscht huet den Houwald op Besuch.