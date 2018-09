D'Lëtzebuergerin war beim ITF-Tournoi zu Brünn an Tschechien op Nummer 1 gesat, ma gouf um Freideg an der Véierelsfinall awer eliminéiert.

© pressphoto (Archiv)

D'Eleonora Molinaro huet um Freideg an der Véierelsfinall vum ITF-Tournoi zu Brünn kloer an zwee Sätz mat 3:6 an 2:6 géint d'Barbora Mikova aus Tschechien verluer. Domadder ass den Tournoi fir déi jonk Lëtzebuergerin eriwwer.