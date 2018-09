© Guy Seyler

Bannent annerhallwer Stonn war alles a voller Harmonie ofgewéckelt. Diskussioune goufen et keng. Den aktuelle Conseil, mat un der Spëtzt hirem President Henri Pleimling, gouf fir weider 2 Joer confirméiert. Nei Kandidature louche keng um Dësch. Alles beschtens also bei der FLBB!



Déi Impressioun hat een de Moien, well et goufe praktesch keng Wuertmeldungen aus dem Sall. Den Henri Pleimling ass mam sportleche Bilan duerchaus zefridden, wa beispillsweis de Kontrakt mam Jugendtrainer Philippe Dejworek net erneiert gouf. Bei den Ursaachen ass de President e bëssen ausgewach.



Chantieren, un deene geschafft muss ginn, sinn d'Reaktivéiere vum All Star Day. An d'Journée Nationale soll eng nei Nues kréien. Zefridde Gesiichter gouf et och beim Rapport vum Vize-President an Trésorier Romain Hoffmann. D'Finanzen si gutt, an duerfir sollen d'Eltere vun de jonke Spiller manner beusprocht ginn.



Och d'Coque ass der Federatioun entgéint komm. Vun deenen Depensen, déi do ewech falen, profitéieren an Zukunft d'Halleffinalisten an d'Finaliste vun der Coupe.



Wann elo nach den Arbitteren hir Aktioun „Projet 10“ gräift, da kann den Henri Pleimling, deen iwwregens e Samschdeg säi 55. Gebuertsdag gefeiert huet, mat Zouversiicht a säin neit Mandat goen. Well Spaass mécht et nach ëmmer.