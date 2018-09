Diddeleng-Fiels © Jean-Marc Sturm

E Samschdeg den Owend war am Hären- an am Dammebasket den 2. Spilldag an der Total League.

Häre-Basket

T71 Diddeleng - Arantia Fiels

E ganz héije Rhythmus gouf zu Walfer tëscht der Partie vun der Résidence géint de Racing an der Ufanksphas gespillt. D'Résidence hat am 1. Match géint d'Etzella ee schlechten Dag erwëscht a wollt sech doheem géint Racing zeréckkafen. Dat ass hinnen och gelongen, si waren nämlech tëschenzäitlech vir. An der Paus stoung et awer 44:46 fir de Racing. Nom Téi huet de Racing d'Heft ëmmer méi an d'Hand geholl an esou konnten den Hale a Co. de Virsprong weider ausbauen. D'Schlussresultat ass zu Gonschte vum Racing mat 74:65 op en Enn gaangen.Zu Déifferdeng gouf et eng enk Partie tëscht de Kordall Steelers an de Musel Pikes. Béid Ekippe wollte sech näischt schenken an dat huet och de Score an der Paus mat engem ausgeglachenen 42:41 erëmgespigelt. Spannend goung et och an der 2. Hallschecht weider. Et war ganz seréiert a ronn 8 Minutte viru Schluss war de Score op 62:62 an et huet zu dësem Ament no Verlängerung geroch. Den Opsteiger wollt awer virum eegen Public eng Schëpp dropleeën an d'Punkte bei hinne behalen. Dat ass de Jonge vum Philippe Giberti dann och gelongen an esou hunn si um Enn mat 81:76 gewonnen.Diddeleng war géint d'Fiels de Favorit. An der Ufanksphas hunn si d'Favoritteroll och ageholl a ware séier op e puer Punkte vir. Virun allem den Tom Schuhmacher a Vincent Sunnen kruten d'Fielser net richteg an de Grëff, esou huet et och net verwonnert, datt d'Diddelenger de Match dominéiert an de Fielser ee Kuerf nom aneren erageschoss hunn - 56:29 stoung et no den éischten zwee Véierel. Déi 2. Hallschecht ass esou weider gaangen, wéi déi 1. opgehalen huet. Sunnen a Co. ware staark an hu fir de weidere Verlaf vun der Saison Confiance getankt mat gudden Aktiounen no vir. 5 Minutte virum Enn stoung de Score op 101:60 an de Match war zu dësem Ament scho gelaf. Den T71 huet zum Schluss d'Reservespiller oplafe gelooss an d'Victoire mat 111:66 heembruecht.Fir déi nei Saison dierft ee gespaant sinn, wéi d'Amicale déi sëllechen Ofgäng vun der leschter Saison geréiert. Dovu war e Samschdeg am Match géint Bartreng nach net vill ze gesinn. An der Hallschecht war de Gewënner vun der Coupe an dem Championnat vun der leschter Saison mat 43:20 vir. Am 3. Véierel hat d'Amicale dunn nach ee Virsprong vun 19 Punkten a konnt um Enn d'81:60-Victoire ouni gréisser Problemer mat op Steesel huelen.E Sonndeg 30.09 um 17.30.

Damme-Basket

E Sonndeg 30.09 um 15.30.Schonn e Freideg haten d'Meedercher aus dem Gréngewald fir de Kont vum 2. Spilldag Musel Pikes op Besuch. Si konnten iwwerzeegend mat 73:56 gewannen.

Lux Rollers

Fir den Optakt vum Championnat an der 2. Budesliga koumen d'Lux Rollers géint Ulm net iwwer eng 48:72-Defaite eraus.