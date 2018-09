© afp

E Samschdeg stounge fir de Kont vum 6. Spilldag an der 1. Bundesliga sechs Partien um Programm.No 5 Defaiten an den éischte 5 Matcher wollt Schalke géint Mainz déi éischt 3 Punkte sammelen. D'Knappe koumen och anstänndeg an de Match, wéi no 14 Minutten de Schöpf no enger Flank vum Konoplyanka den 1:0 käppe konnt. Spektakulär goung et duerno awer net méi weider: Schalke war dominant a mat enger engagéierter Leeschtung virum eegen Public mat dem 1:0 an d'Paus gaangen.Opfällegste Mann bei de Schalker war de Konoplyanka. Den Ukrainer souz déi lescht puer Matcher an der Bundesliga op der Bänk a wollt am Match géint Mainz dem Trainer Tedesco weisen, wat e kann. An der 72. Minutt goung dunn e Schoss ebe vum Konoplyanka un d'Lat a Schalke war no um 2:0.Dësen 2:0 sollt awer net méi falen. Soumat kruten d'Schalker déi éischt 3 Punkten an der neier Saison op hire Konto.Bremen koum mat enger iwwerzeegend Leeschtung gutt an déi nei Saison. Zu Stuttgart sollten si awer net esou gutt starten. Et waren nämlech d'Haushären, déi an der 19. Minutt duerch eng Pass an d'Déift vum Didavi duerch den Donis 1:0 a Féierung konnte goen. An der 37. Minutt koum et fir Werder nach méi déck, dat nodeems de Veljkovic d'Rout Kaart gesinn huet. De Schwäizer hat no engem Foul un den Didavi seng 2. giel Kaart gesinn.Dat deziméiert Bremen war an der 2. Hallschecht awer net ouni Chance. An der 58. Minutt hat den Osako den Ausgläich op der Schlapp, de Japaner hat awer just e Potto getraff. Kuriéis gouf et dunn an der 68. Minutt: Aworf vum Sosa op de Kipper Zieler, deem de Ball duerchrutscht an onglécklech an de Filet rullt - 1:1.De VfL war awer nëmmen e puer Minutte méi spéit erëm a Féierung gaangen an dat no engem secke Schoss vum Castro an de laangen Eck vum Pavlenka sengem Gol - 2:1 no 75 Minutten. A mat dësem Score sollten déi 90 Minutten dann och op een Enn kommen. 3 wichteg Punkte fir Stuttgart an déi éischt Defaite fir Bremen.De Peruaner Claudio Pizzaro stoung iwwerdeems fir déi 450. Kéier an der Bundesliga um Terrain.Bis ob ee Potto-Treffer vum RB an der 44. Minutt, goung et am Match géint Hoffenheim an den éischte 45 Minutten ouni Goler zou. D'Partie vun deenen zwou technesch staarken Ekippe war zwar monter nozekucken, Goler waren awer keng gefall.Dëst sollt ech am 2. Duerchgang änneren. An der 53. Minutt hat de Werner sech am Strofraum vum Géigner behaapt an de Ball war beim Poulsen gelant, deen dréchen op 1:0 gesat hat. Diskussioune goufen et awer, well sech de Werner den Hoffenheimer no, ze robust duerchgesat sollt hunn. Den Arbitter huet dat anescht gesinn an de Gol gëlle gelooss.Den RB konnt duerno den Tempo weiderhin héich halen an an der 73. op en Neits duerch de Poulsen ee Gol schéissen. Hoffenheim stoung kuerz virun der Defaite, konnt awer an der 3. Minutt vun der Nospillzäit op 2:1 verkierzen. Dat war och den Endtstand vun dëser Partie.D'Borusse sinn zu Wolfsburg exzellent an de Match komm. Et war quasi no der 1. Aktioun, wéi sech de Raffael iwwer riets duerchsetze konnt an an der 7. Minutt, mat engem secke Schoss an de Wénkel, den 1:0 markéiere konnt. Ma just 5 Minutten drop hat de VfL well geäntwert. De Steffen konnt vun engem Feelpass an der Ofwier profitéieren an op 1:1 ausgläichen. Mat dësem Resultat goung et dunn och an d'Paus.5 Minutten nom Téi goung et am Match monter weider. Et war nämlech den Hazard, deen d'Fohlen op en Neits a Féierung brénge konnt. Fir Wolfsburg war de Match virum eegene Public awer nach net gelaf, well den Hollänner Weghorst kuerz virun der Stonn Match op 2:2 ausgläiche konnt.No turbulenten 90 Minutten gouf et zu Wolfsburg ee Remis. Béid Ekippen haten zwar voll op d'Victoire gespillt, ma keng konnt awer an de leschte Minutte vun der 2. Hallschecht ee Lucky Punch setzen.Obwuel de Gaascht aus Düsseldorf an der Ufanksphas däitlech méi Ballbesëtz hat, konnten d'Haushären zu Nürnberg duerch een Eelefter a Féierung goen. Et war de Behrens, deen an der 28. sech dëser Aufgab ugeholl huet. Nürnberg war an der 1. Hallschecht déi besser Ekipp a konnt sech ëmmer nees Chancen erausspillen. Mat dem 1:0 huet den Arbitter awer déi zwou Ekippe fir d'Paus an d'Kabinne geschéckt.Kuerz no der Paus an der 54. Minutt konnt Nürnberg den 2:0 markéieren, dëse Gol gouf awer annuléiert, well den Ishak bei sengem Käpper am Abseits stoung. Deen nämmlechten Ishak konnt an der 64. Minutt d'Saach awer besser maachen an op 2:0 fir seng Faarwen erhéijen.De Club hat wierklech ee gudden Dag erwëscht a goung an der 78. Minutt duerch de Palacios am Duell vun den Opsteiger mat 3:0 a Féierung. D'Fortuna war erschreckend schwaach a konnt no dësem Gol net méi reagéieren. D'Resultat um Enn goung dann och an där Héicht an d'Rei.E Samschdeg 30.09 um 18.30.