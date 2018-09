© afp

E Samschdeg stoungen direkt e puer ganz interessant Matcher um Programm - virun allem an der Premier League.

Premier League

Kee gudden Dag haten um Samschdeg d'Männer vum José Mourinho erwëscht. D'Ekipp ronderëm de Weltmeeshter Paul Pogba ass zu London géint d'Hammers vu West Ham nawell gutt duerchgerëselt ginn. 3:1 stoung et um Enn aus der Siicht vun den Hammers. D'Goler koume vum Anderson an der 5. Minutt, kuerz virum Téi huet de Lindelöf een Eegegol markéiert an an der 74. war et den Arnautovic, deen definitiv den Deckel op dëse Match gesat huet. De Rashford hat an der 71. Minutten den tëschenzäitlechen 2:1 geschoss.Et goung am Ethiad-Stadium an den Ufanksminutten éischter roueg zou. Et huet bis an d'29. Minutt gedauert, bis de Sterling déi 1. Chance hat an och markéiere konnt. Mam 1:0 goung et an den Téi. Duerno war City déi spillbestëmmend Ekipp, esou war et och net verwonnerlech, datt an der 65. Minutt den 2:0 gefall ass. Et war no enger gudder Aktioun vum Agüero an dem Sterling, wéi d'Citizens d'Féierung ausbaue konnten. No 90 Minutte war sollt et dunn och beim deem Score bleiwen.Tottenham wollt auswäerts déi 3 Punkte sammelen. An der 25. Minutt war et den englesche Goalgetter Kane, deen op 1:0 setze konnt. Nëmme knapp 10 Minutten drop war et deen nämmlechte Kane, deen op en Neits markéiere konnt - 2:0 no 34 Minutten. Duerno huet Huddersfield gedréckt, konnt awer net decisiv virum Gol vum Gazzaniga optrieden. Soumat waren déi 3 Punkten no 90 Minutten an der Täsch vun de Spurs.D'Gunners koumen am Ufank net richteg an d'Gäng. Beim Match e Samschdeg géint den Opsteiger Watford huet et bis an déi 81. Minutt gedauert, ier Arsenal duerch een Eegegol vum Cathcart mat 1:0 a Féierung konnte goen. Kuerz drop war et den Özil, deen op 2:0 erhéije konnt. E bësse glécklech konnt Arsenal déi dräi Punkten am Emirates-Stadium halen.E Samschdeg um 18:30.

Ligue 1

... no 45 Minutten.

La Liga

Och, wa Barcelona um Samschdeg am Match géint Bilbao eng iwwerzeegend Leeschtung gewisen huet, konnten d'Katalanen och den 3. Liga-Match hannerteneen net wannen. Kuerz virun der Paus war Bilbao a Féierung gaangen, dat duerch den De Marcos. Am 2. Duerchgang huet Barca gedréckt, ouni awer de Ball am Gol vum Simon ënnerzekréien. Bis déi 84. Spillminutt huet et gedauert, ier de Munir d'Katalanen erléisen a fir si op d'mannst ee Punkt am Camp Nou hale konnt.E Samschdeg um 20.45.

Serie A

Beim Derby della Capitale hat Roma géint Lazio d'Nues vir. An der 1. Hallschecht haten d'Roma schonn eng Avance vun 1:0 - de Gol hat kuerz virum Téi de Pelligrini geschoss. D'Roma hat ee schlechte Saisonstart, dofir haten si am Derby all Interet, fir an der 2. Hallschecht weider dropzedrécken. An der 67. Minutt huet den Ex-Dortmunder Immobile ausgeglach, ier de Kollarov an der 71. Minutt d'Roma erëm a Féierung bruecht huet. An der 86. Minutt konnt de Fazio nach een drop setzen, esou datt et mat engem 3:1 fir d'Roma ausgaangen ass.