Um Sonndeg waren d'Fuerer um Sotchi Autodrom beim Grousse Präis vu Russland gefuerdert. Dobäi konnt de Lewis Hamilton seng 8. Victoire vun der Saison feieren.E gudde Start huet virun allem de Max Verstappen erwëscht, deen op der 19. Plaz gestart ass a schonn no 9 Ronne bis op déi 5. Plaz no vir kämpfe konnt. Un der Spëtzt huet sech beim Start näischt geännert, de Valtteri Bottas konnt d'Pole verdeedegen, hannendrun dann de Lewis Hamilton an de Sebastian Vettel.Awer och den Daniel Ricciardo vu Red Bull huet konnt sech trotz enger 18. Plaz beim Depart séier an d'Spëtzegrupp zréckkämpfen.An der 15. Ronn ass et dem Sebastian Vettel da gelongen de Lewis Hamilton ze iwwerhuelen, nodeems den aktuelle Weltmeeschter vu Mercedes an d'Box gefuer ass an net zur Zäit erauskomm ass. Ma dat sollt net laang unhalen, eng Ronn duerno konnt sech den Hamilton d'Plaz erëm zréckhuelen.Nodeems de Sebastian Vettel Ronn fir Ronn Zäit gutt gemaach huet, huet de Valtteri Bottas Plaz fir säin Teamkolleg misse maachen, fir net a Gefor ze lafen, iwwerholl ze ginn. De Max Verstappen war e groussen Deel vun der Course op der éischter Plaz, dat awer well den Hollänner eréischt an der 43. Ronn an d'Box gefuer ass.Bis zum Schluss huet sech am Spëtzegrupp awer näischt méi geännert a sou vergréissert de Lewis Hamilton säi Virsprong am Generalklassement op 50 Punkten op de Sebastian Vettel.