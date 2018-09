© Raoul Michels

E Sonndeg stoung de 7. Spilldag an der BGL Ligue um Programm.

Diddeleng - Péiteng 6:1

© Serge Olmo / RTL Radio Lëtzebuerg

Zu Diddeleng waren et d'Gäscht vu Péiteng déi no engem schlëmme Feeler vum Joé Frising a Féierung gaange sinn. Den Diddelenger Golkipp wollt de Bojic mat engem Trick ausdribbelen, huet dobäi awer de Ball verluer a sou stoung et no 9 Minutten 1:0 fir Péiteng.Trotzdeem war den F91 déi dominéierend Ekipp, ma richteg Chancë krut d'Lokalekipp awer net erausgespillt. Kuerz virun der Paus ass et dann no engem Handspill vum Lima awer nach zu engem Eelfmeter komm. Den Dave Turpel ass vum Punkt äiskal bliwwen a konnt sou an der drëtter Minutt vun der Nospillzäit op 1:1 ausgläichen.An der zweeter Hallschent war den F91 weiderhin déi besser Ekipp a sou war et an der 63. Minutt den Danel Sinani, deen d'Diddelenger, no engem Zesummespill mam Ibrahimovic, mat engem schéine Schoss aus 15 Meter, a Féierung brénge konnt. Den F91 huet awer net lassgelooss a sou konnten den Turpel an den Ibrahimovic mat hire Goler an der 72. an der 78. Minutt de Match entscheeden.Och nom 4:1 huet d'Ekipp vum Dino Toppmöller net opgehalen, a sou war et an der 81. Minutt den Ibrahimovic an de Pokar an der 85. Minutt, déi Péiteng zum Schluss mat engem 6:1 Heem schécken.Diddeleng gewënnt also trotz enger wackeleger Ufanksphas an engem fréie Réckstand nach kloer mat 6:1 géint Péiteng.

Déifferdeng - Rëmeleng 3:2

Net laang huet et zu Déifferdeng gedauert bis den éischte Gol gefall ass. An der 3.Minutt huet d'Lokalekipp vun engem Rëmelenger Ballverloscht profitéiert, nodeems de Ball net wäit genuch degagéiert ginn ass konnt de Franzoni mat engem präzise Schoss aus ronn 16 Meter den 1:0 markéieren.Och nom Gol sollt et en interessante Match sinn, andeem Déifferdeng awer déi Ekipp mat de méi klore Golchance war. An der 36. Minutt hat de Caron den 2:0 um Fouss, dee fräi um zweete Potto stoung an aus 10 Meter laanscht geschoss huet.No der Paus hunn déi ronn 650 Spectateuren zu Déifferdeng e kierperbetounte Match gesinn, wou d'Lokalekipp an der 73. Minutt am Numm vum Deruffe op 2:0 erhéije konnt. Kuerz viru Schluss ass et dann awer nach eng kéier interessant ginn. Nodeems de Muratovic an der 83. Minutt den 3:0 schéisse konnt, huet ee gemengt dass de Match entscheed wier. Ma Rëmeleng ass duerch Goler vum Dabrowski a Sahin an der 88. an der 91. Minutt nach eng kéier erukomm. Ma um Enn sollt et awer bei der 3:2 Victoire fir Déifferdeng bleiwen.

Hamm - Etzella 1:1



Vill kruten d'Spectateuren um Cents an der Ufanksphas net gebueden. Aus dem Spill eraus ass op béide Säite kenger Ekipp eng richteg Chance gelongen a sou ass den éischte Gol och duerch e rouende Ball gefall. De Souto war séier genuch um éischte Potto a konnt esou mam Kapp Hamm mat 1:0 a Féierung bréngen.Och an der zweeter Hallschent sinn et keng Chancen am Iwwerfloss ginn. Bis zu der 72. Minutt, wou de Jarecki eleng op de Gol leeft an den 1:1 schéisse kann.An der 88. Minutt dann nach eng gutt Chance fir d'Etzella, ma den hammer Golkipp rett senger Ekipp mat enger Glanzparad ee Punkt a sou trennen sech Hamm an d'Etzella mat engem 1:1.

Hueschtert - Rouspert 0:2



© Raoul Michels

Och wann een zu Hueschtert zwou engagéiert Ekippe gesinn huet, sinn et keng sou richteg Occasiounen an den éischte 45 Minutte ginn. Bis op de Käpper vum Biedermann an der 26. Minutt, deen de Pleimling am Gol vun den Hueschterter nach esou just iwwert d'Laat leede konnt, ass et zu soss kenge richtege Chancë komm, sou dass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass.Nom Säitewiessel haten d'Haushäre vun Hueschtert méi Undeeler um Match, ma an der 62. Minutt war et de Biedermann, deen dem Pleimling am Gol mat sengem Kappball aus kuerzer Distanz keng Chance gelooss huet a sou den 1:0 aus Rousperter Siicht geschoss huet.Eng véierel Stonn drop war et dann erëm de Biedermann dee vu senger Gréisst profitéiere a mam Kapp den 2:0 fir de Gaascht aus Rouspert schéisse konnt.Dës Féierung huet sech Rouspert dann och net méi huele gelooss, sou dass Hueschtert sech mat 0:2 geschloe gi muss.