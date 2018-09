© Jana Peters

Eng 1500 Leefer a Leeferinne waren e Sonndeg de Mëtteg um Depart vun der 57. Route du Vin zu Réimech. Bei den Häre gouf et ee kenianeschen Triplé. Dehuet sech no 21 Kilometer an enger Zäit vun 1 Stonn 4 Minutten a 7 Sekonne virum Nzoki Mbatha an dem Kering Ezra behaapt.Bei den Damme waren et och dräi Kenianerinnen, déi um Podium stoungen. Hei huet d'Wanbui an 1 Stonn 12 Minutten a 57 Sekonne gewonnen. Op d'Plazen zwee an dräi sinn d'Jeronoh Mercelyne an d'Keino Agnes komm.Am Kader vun der Route du Vin goufen och déi nei Lëtzebuerger Championen um Semi-Marathon gesicht. Bei den Häre konnt de Pol Mellina säin Titel net verdeedegen. Opgrond vun enger Blessur un der Wued huet hien no 12 Kilometer missen opginn. Dehuet d'Chance genotzt a sech de Meeschtertitel geséchert. Hien huet fir déi 21 Kilometer 1 Stonn 10 Minutten an 8 Sekonne gebraucht. Mat engem Réckstand vu 34 Sekonnen ass de Yannick Lieners den Zweete ginn am Championnat an um Podium stoung och nach de Christophe Kass mat engem Réckstand vun 2 Minutten a 50 Sekonnen.Champion vun der Federatioun gouf de. Hien ass eng Zäit vun 1 Stonn 5 Minutten an 28 Sekonne gelaf.Bei den Dammen heescht wéi zejoert d'Championne nees. D'Leeferin vum Celtic huet 1 Stonn 23 Minutten an 22 Sekonne gebraucht an hat e Virsprong vun 2 Minutten an 13 Sekonnen op d'Karine Schank. Hei stoung nach d'Annette Jaffke um Podium.