D'Course an de franséische Vogese war fir de Lëtzebuerger Coureur en Test mat Bléck op de Festival des Templiers, deen am Oktober zu Millau a Frankräich déi bescht Trailer vun der Welt zesumme bréngt.Op enger Stréck vun 31 Kilometer an enger Héicht vun 1100 Meter huet et de Garry Assel op déi zweete Plaz vun am Ganzen iwwer 500 Coureure gepackt, hannert dem Mickaël Voirpy aus Frankräich. Dobäi hat de Lëtzebuerger Trailer eng Duerchschnëttsvitesse vu 4'35"/km.