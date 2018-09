X

Am Kader vum Saison-Optakt, ass den Tornado Lëtzebuerg am éischte Match géint Elans ugetrueden. Och wann den Tornado zejoert de Schrëtt an d'Playoff gepackt huet, ass d'Ekipp vum Petr Fical weiderhin an der 3. Franséischer Divisioun. E Petr Fical fir deen et iwwregens schonn déi 4. Saison ass, an hie gëtt der Lëtzebuerger Ekipp dann och déi néideg Confiance.

Den Tornado huet sech dann och an der Summerpaus mat neie Spiller verstäerkt ënnert anerem mam Canadier Brandon Evanoff an den zwee Finnen Henro Öörni a Jusse Lampisjärvi. Mat ronn 100 Spectateure war d'Arena op der Kockelscheier dann och gutt gefëllt.

Am éischten Drëttel hunn d'Fransouse vill Drock no vir gemaach. Dowéinst sollt Champigny séier a Féierung goen. Ënnert anerem duerch ee stramme Schoss vum Veglia an enger Powerplay-Situatioun. Absolut keng Chance fir de Lëtzebuerger Kipper Gilles Mangen. Kuerz virun der Paus sollt Tornado awer nees zréck an de Match kommen an op 1:2 verkierzen.

An der Paus huet de Petr Fical senger Ekipp dann och wichteg Tuyaue mat op de Wee ginn. Am 2. Drëttel hu sech d'Lëtzebuerger nees eng Hellewull Chancen erausgespillt, och wann et um leschten Ofschloss gehapert huet. No 29 Minutten konnt den Tornado op 2:2 ausgläichen, ma e sollt awer virun der Paus nees a Réckstand geroden.

Am lëschten Drëttel konnt den Tornado dunn zum 3:3 ausgläichen duerch déi nei Recrue Orni. Den Tornado war dann och méi spillbestëmmend, och wann entscheedend Situatiounen net richteg ausgenotzt goufen. Ma well an der Verlängerung d’Chancen op béide Säiten nogelooss hunn, sollt et zu engem Shootout kommen. An deem Shootout sollt et dem Tornado un där néideger Präzisioun feelen. Elans huet dovunner profitéiert an huet seng Schëss versenkt. Um Enn verléiert also den Tornado mat 3:4 géint d'Ekipp vu Champigny a start mat enger Néierlag an déi nei Saison.