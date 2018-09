Optakt vun der Badminton Saison (30.09.2018) De Lëtzebuerger Robert Mann huet sech am Alter vun 30 Joer decidéiert fir Profi ze ginn, wat de Badminton zu Lëtzebuerg méi populär gemaach huet.

Net ze Lescht zënter de Lëtzebuerger Robert Mann sech am Alter vun 30 Joer decidéiert huet fir Profi ze gi gëtt de Badminton zu Lëtzebuerg ëmmer méi populär. Haut war den Optakt vum Championnat, an deen ass traditionell beim Champion sortant.

An dat ass Jonglënster, dräi mol hannerteneen konnte si sech d'Trophée vum Champion erspillen. Natierlech wëllen si dëst och eng véierte Kéier hannertenee realiséieren. Dat dierft an der neier Saison awer net selbstverständlech gi well déi aner Klibb hu sech zolidd verstäerkt.

Mat Déifferdéng a Schëffleng wëlle gläich zwee Clibb e weideren Duerchmarsch vum Badminton Club vu Jonglënster verhënneren. Och Diddeleng sollt een net ënnerschätzen, déi sech mam profi a Sportzaldot Robert Mann verstäerke konnten.

Den Niveau vum Championnat ass deemno staark geklomme an domat sollt och d' Attraktivitéit an de nächste Méint weider wuessen.

Am Club-Championnat ginn 8 Matcher gespillt, 3 Dubbel, 4 Eenzel an 1 Dubbel-Mixe. All Match gëtt an zwee Gewënnsätz bis 21 Punkten gespillt. Fir ze gewannen mussen d' Athleten méi wéi eng Qualitéit matbréngen.

Badminton ass e Sport deen immens vill fuerdert vun engem Spiller, vill Eegenschafte kommen do zesummen an dobäi ass de Sport och immens schnell, sou de Richard Hölzmer, President vun der FELUBA (Fédération Luxembourgeoise de Badminton).

Den Zouwuess u Popularitéit läit och um couragéierte Schrëtt vum Robert Mann, dee mat senger Decisioun vill Dieren opgemaach huet.

"Definitiv huet et eis vill bruecht, virun allem an eisem ganze Projet wéi mir elo d0Federatioun weiderentwéckelen", sou de Richard Hölzmer weider.

Dass Championnat dëst Joer méi staark ass wéi soss läit sécher och dorun datt am Juli 2019 d'Europameeschterschaft vun de Clibb zu Lëtzebuerg ausgedroe gëtt. Dofir wëll sech natierlech och de BC Jonglënster qualifizéieren.



D'Zil ass et méi ze trainéieren fir den Titel ze huelen a sou dann och um Europa- Cup deelzehuelen, deen dëst Joer zu Jonglënster an der Hal ass, sou d'Marie Goedert.

Dofir muss een och Zäit hunn sou vill wéi méiglech ze trainéieren, wat déi jonk Lëtzebuergerin op Grond vun der Uni momentan net huet, heescht et weider.

Um éischte Spilldag konnte sech Schëffleng a Jonglënster souverän mat 8:0 behaapten. All Resultater a méi Informatioune fënnt een op www.feluba.lu.