De 6-1 géint Titus Péiteng dierft d'Confiance stäerken.

Virun allem war et och eng extrem wichteg Victoire fir an der Tabell den Uschloss no uewen ze halen. Mat engem Match manner huet den F91 just nach 4 Punkte Retard op déi Escher Jeunesse.





F91 no Péiteng viru Sevilla - Reportage vum Jeff Kettenmeyer



Déi éischt Halschent war net immens aus Diddelenger Siicht a mat engem 1-1 ass et an d'Paus gaangen. Duerno ass et awer richteg gutt gerullt a Péiteng hat keng Chance méi. De Coach Dino Toppmöller hat senge Spiller an der Halschent mat op de Wee ginn, dass sou Matcher iwwert d'Mentalitéit decidéiert ginn. Et hätt een elo de 5. Match bannent 2 Woche gehat an et hätt ee se all gewonnen, bis op de Match géint den AC Mailand. Dat wier eng staark Leeschtung, sou den Dino Toppmöller.



No der Blessur vum Jonathan Joubert huet de Joe Frising déi lescht Wochen exzellent gehalen. E Sonndeg huet hien beim 0-1 awer eng ferm fléie gelooss. Ob dëst Konsequenzen fir en Donneschdeg hätt steet an de Stären.

Den Dino Toppmöller sot an enger éischter Reaktioun, dass wann et Konsequenzen hätt, dann hätt dat net direkt eppes mat dësem Feeler géint Péiteng ze dinn. Et kéint och sinn, dass hien en Donneschdeg nees am Gol steet, well en hätt an de leschte Matcher eng gutt Leeschtung bruecht. De Feeler deen e gemaach hätt, dierft net geschéien, mä dat soll awer net ausschlaggebend sinn fir den nächste Match, sou den Diddelenger Trainer.



D'Partie tëscht Betis Sevilla an dem F91 Diddeleng ass en Donneschdeg um 18.55 Auer.