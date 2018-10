© afp

D'Los Angeles Rams schwiewe weider op enger Erfollegswell. Den Jared Goff war bei der 38:31-Victoire géint d'Minnesota Vikings de groussen Held. Den 23 Joer ale Quarterback huet 465 Yards geheit an dobäi och nach 5 Touchdown-Päss gemaach. D'Rams gewannen hire 4. Match an dëser Saison an ënnersträichen hir Ambitioune fir de Super Bowl an dëser Saison.Fir d'Miami Dolphins, déi bis e Sonndeg all hir Matcher gewonnen haten, gouf et um 4. Spilldag eng nawell ganz haart Néierlag. Si hu sech nämlech mat 7:38 géint d'New England Patriots misse geschloe ginn. Zwar huet den Tom Brady am 1. Véierel eng Interception geheit, ma am 2. Véierel huet hien d'Partie quasi entscheet, well hei sinn der Ekipp vun New England ganzer 3 Touchdowns gelongen. Fir Miami ass et also déi éischt Néierlag vun dëser Saison, fir d'Patriots stinn elo 2 Victoiren an 2 Néierlagen zu Buch.Eng ganz spannend Partie gouf et zu Atlanta, wou d'Gäscht vu Cincinnati sech um Enn ganz knapp mat 37:36 konnten duerchsetzen. De Quarterback Andy Dalton huet mat engem aussergewéinlechem leschten Drive d'Entscheedung erbäi gefouert an dobäi huet et laang net dono ausgesinn. D'Bengals hunn nämlech direkt zweemol missen iwwert de 4. a leschte Versuch goen, fir een neie First Down ze kréien. Um Enn, kuerz viru Schluss huet den A.J. Green dunn d'Pass vum Dalton an der Endzon gefaangen, esou dass d'Bengals schonn hir 3. Victoire feiere konnten.Genau sou enk war och de Match tëscht de Philadelphia Eagles an den Tennesse Titans. De Super-Bowl-Gewënner vu leschter Saison louch an dëser Partie schonns mat 17:3 a Féierung, ier de Marcus Mariota an d'Titans zeréck an de Match fonnt hunn. D'Titans haten ee richteg staarke Laf a konnte kuerz virum Enn vum 4. Véierel op 20:17 stellen. D'Eagles haten nach eng Chance, fir an d'Verlängerung ze kommen an hire Kicker, den Jake Elliott huet dës Chance genotzt. An der Verlängerung war et dunn deen nämmlechte Mann, deen d'Eagles dunn op en Neits a Féierung bruecht huet. Ma de Marcus Mariota a seng Offense haten nach een Drive, fir sech awer nach d'Victoire ze sécheren. De Mariota huet an der Endzon de Corey Davis fonnt an domat konnten och d'Titans hir 3. Victoire feieren.E Sonndeg gouf dann och een NFL-Rekord gebrach. Den Adam Vinatieri vun den Indianapolis Colts huet säi 566. Field Goal geschoss a steet domat elo eleng op der 1. Plaz an der Ranglëscht vun de Kicker mat de meeschte Field Goals. Domat läit hien elo also virum Morten Andersen, deen tëscht 1982 an 2007 aktiv war. De 45 Joer ale Profi huet e Sonndeg dunn och nach Field Goal Nummer 567 geschoss. De Match géint d'Houston Texans hunn d'Colts allerdéngs an der Verlängerung mat 34:37 verluer.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck:

Minnesota Vikings - Los Angeles Rams 31:38New York Jets - Jacksonville Jaguars 12:31Miami Dolphins - New England Patriots 7:38Philadelphia Eagles - Tennesse Titans 23:26 n.V.Houston Texans - Indianapolis Colts 37:34 n.V.Buffalo Bills - Greenbay Packers 0:22Detroit Lions - Dallas Cowboys 24:26Tampa Bay Buccaneers - Chicago Bears 10:48Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons 37:36Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 20:17Cleveland Browns - Oakland Raiders 42:45New Orleans Saints - New York Giants 33:18San Francisco 49ers - Los Angeles Chargers 27:29Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 26:14