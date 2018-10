© pressphoto Archiv

De Golkipp vum F91 Diddeleng hat sech jo am Allersmatch an der Europa League Qualifikatioun géint Cluj schwéier blesséiert. Den 39 Joer ale fréiere Lëtzebuerger Nationalgolkipp hofft jo, vläicht nach déi lescht Partie an der Gruppephas vun der Europa League den 13. Dezember am Stade Josy Barthel géint Betis Sevilla ze spillen.